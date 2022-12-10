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Общество

Жители Приокского района Нижнего Новгорода собрали корм, одежду и игрушки для бездомных животных

14 января 2023 13:08  [94] Общество

Жители Приокского района Нижнего Новгорода собрали корм, одежду и игрушки для бездомных животных из приютов "Верные друзья" и "Просто кошка".

Как пояснили в администрации района, акция проходит уже третий год и стала традиционной. В этом году в декабре при администрации был открыт пункт приема корма, а также лекарств и необходимых вещей для бездомных животных. Только в декабре жители Приокского района принесли более 70 кг корма, а также переноски и лекарства, которые будут переданы в приюты для бездомных собак и кошек.

Глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов поблагодарил всех участников акции за неравнодушие, особо отметив учеников школы № 154, которые больше всего собрали принадлежностей для животных. Он также пообещал, что акция в районе будет продолжена.

Напомним, что в приюте для бездомных животных "Верные друзья" содержатся 82 собаки, 26 кошек и две вороны, в приюте "Просто кошки" - 37 кошки.

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Теги:
Благотворительность Животные Приокский район
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