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Общество

Мемориальная доска почетному работнику прокуратуры Михаилу Сергееву открыта в Нижнем Новгороде

14 января 2023 14:02  [43] Общество

Мемориальная доска почетному работнику прокуратуры, первому заместителю прокурора РСФСР, заслуженному юристу РСФСР Михаилу Сергееву открыта в Нижнем Новгороде на фасаде дома №149а по улице Горького.

Как сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода, в мероприятии также приняли участие заместитель прокурора Нижегородской области Андрей Гальченко, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, заместитель председателя Совета ветеранов общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Нижегородской области Юрий Васенков, сын Михаила Сергеева, почетный гражданин Нижегородской области Александр Сергеев, ветераны, сотрудники прокуратуры города и области, а также жители города.

Как отметил Андрей Гальченко многие ветераны региональной прокуратуры вспоминают Михаила Александровича как принципиального, инициативного и очень требовательного руководителя, который в тоже время был внимателен к своим подчинённым. А его стиль работы с кадрами в должности прокурора Горьковской области на протяжении 13 лет был залогом многих успехов в деятельности областной прокуратуры.

Зампред Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев отметил, что депутаты Гордумы единогласно поддержали инициативу прокуратуры Нижегородской области и регионального Совета ветеранов общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры об установке данного мемориального объекта. "Михаил Александрович Сергеев является ярким примером инициативности, трудолюбия, упорства, верности долгу и Отчизне, который сейчас так необходим нашей молодежи. Именно такие выдающиеся личности составляют гордость и славу нашего города и региона, вдохновляя своим примером на новые свершения на благо Нижнего Новгорода!" – отметил он.

После торжественной церемонии почетные гости возложили цветы к мемориальной доске.

СПРАВКА:
Михаил Александрович Сергеев – заслуженный юрист РСФСР, Почетный работник прокуратуры, за боевые и фронтовые заслуги награжден орденами Отечественной войны II степени. В декабре 1941 года был призван в Красную Армию. Воевал на Карельском фронте. В 1948 году окончил Горьковскую юридическую школу и приступил к работе в прокуратуре Горьковской области помощником прокуроров Кулебакского, Бутурлинского района, прокурором Курмышского района. В 1953 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. В 1953 – 1957 годах трудился на ответственных должностях в Горьковском обкоме КПСС, в 1957 – 1963 годах проходил службу в органах госбезопасности. С февраля 1963 года работал прокурором Горьковской области. В сентябре 1976 года назначен первым заместителем прокурора РСФСР – членом коллегии прокуратуры республики. Вышел на пенсию в 1987 году в классном чине государственного советника юстиции 2 класса.

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Теги:
Городская дума Память Прокуратура
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