Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80 году жизни

фото с сайта regnum.ru

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80 году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Как отметил Марк Варшавер, Инна Михайловна умерла в больнице.

Напомним, что летом 2022 года Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии после падения. После обследования врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

СПРАВКА:

Инна Михайловна Чу́рикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей, Башкирская АССР, СССР.

В 15 лет участвовала в спектаклях молодёжной студии при Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского.

Сразу после окончания школы попыталась поступить в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, но попытка оказалась неудачной. В тот же год она пробовала поступить в студию МХАТ и тоже провалилась на экзаменах. Только с третьего раза была зачислена в театральное училище им. Б. Щукина. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина с красным дипломом, актёрский факультет (объединённый курс ГИТИСа и ВТУ — педагоги В. И. Цыганков и Л. А. Волков).

В кино дебютировала ещё студенткой, сыграв в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». В дальнейшем снималась во многих картинах, включая фильмы, созданные её мужем, кинорежиссёром Глебом Панфиловым.

В 1994 году режиссёр Андрей Кончаловский снял фильм «Курочка Ряба», сиквел «Истории про Асю Клячину». Главная роль отводилась актрисе Ие Саввиной, но она сочла сценарий недостойным. Так роль Аси досталась Инне Чуриковой[1].

Наиболее известные роли в кинофильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли».

Член Российской академии кинематографических искусств «Ника». Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.