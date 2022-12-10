Глава Совета отцов Нижнего Новгорода призвал лишать гражданства покинувших Россию после СВО Общество

Председатель Совета отцов Нижнего Новгорода Александр Заремба призвал объявить персонами нон грата уехавших из России после начала СВО и лишать их гражданства.

В группе нижегородского Совета отцов он обратился к общественности с критикой в адрес уехавших, отметив, что в сложившейся ситуации в стране "полумер быть не может".

Отдельно он высказался о Борисе Гребенщикове, который направил в качестве помощи Украине 12 млн евро. Нижегородец отметил, что подобные действия он расценивает как "измена Родине".

"В последнее время часто звучат слова о том, что отношение к СВО — это дело каждого и что артисты, художники, — они люди творческие — "так видят". Нет, дорогие соотечественники! Когда страна в огне, когда гибнут дети, мирные жители, наши друзья, братья, защищающие Родину на передовой, — полумер быть не может!" – отметил он, добавив, что каждый должен определиться, на чьей он стороне — нельзя быть немножко беременным, нельзя быть патриотом только тогда, когда тебе это выгодно".

"Мы долго молчали, понимая, что не нам перевоспитывать или объяснять, что такое честь и достоинство давно сформировавшимся личностям. Но зная, сколько ребят погибло, с самого начала СВО занимаясь беженцами, многие из которых стали родными и потеряли близких, считаю, что молчать больше нельзя. Всем лжеграждане, которые рванули за границу, потому что не хотят защищать Родину и не согласны с СВО, нечего делать дома, необходимо лишать их гражданства и объявлять персонами нон грата, которые не могут вернуться в Россию", - написал в заключение Александр Заремба.