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Общество

Глава Совета отцов Нижнего Новгорода призвал лишать гражданства покинувших Россию после СВО

14 января 2023 17:58  [82] Общество

Председатель Совета отцов Нижнего Новгорода Александр Заремба призвал объявить персонами нон грата уехавших из России после начала СВО и лишать их гражданства.

В группе нижегородского Совета отцов он обратился к общественности с критикой в адрес уехавших, отметив, что в сложившейся ситуации в стране "полумер быть не может".

Отдельно он высказался о Борисе Гребенщикове, который направил в качестве помощи Украине 12 млн евро. Нижегородец отметил, что подобные действия он расценивает как "измена Родине".

"В последнее время часто звучат слова о том, что отношение к СВО — это дело каждого и что артисты, художники, — они люди творческие — "так видят". Нет, дорогие соотечественники! Когда страна в огне, когда гибнут дети, мирные жители, наши друзья, братья, защищающие Родину на передовой, — полумер быть не может!" – отметил он, добавив, что каждый должен определиться, на чьей он стороне — нельзя быть немножко беременным, нельзя быть патриотом только тогда, когда тебе это выгодно".

"Мы долго молчали, понимая, что не нам перевоспитывать или объяснять, что такое честь и достоинство давно сформировавшимся личностям. Но зная, сколько ребят погибло, с самого начала СВО занимаясь беженцами, многие из которых стали родными и потеряли близких, считаю, что молчать больше нельзя. Всем лжеграждане, которые рванули за границу, потому что не хотят защищать Родину и не согласны с СВО, нечего делать дома, необходимо лишать их гражданства и объявлять персонами нон грата, которые не могут вернуться в Россию", - написал в заключение Александр Заремба.

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Теги:
Патриотизм СВО
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