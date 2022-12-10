Глава Совета отцов Нижнего Новгорода призвал лишать гражданства покинувших Россию после СВО

Председатель Совета отцов Нижнего Новгорода Александр Заремба призвал объявить персонами нон грата уехавших из России после начала СВО и лишать их гражданства.
В группе нижегородского Совета отцов он обратился к общественности с критикой в адрес уехавших, отметив, что в сложившейся ситуации в стране "полумер быть не может".
Отдельно он высказался о Борисе Гребенщикове, который направил в качестве помощи Украине 12 млн евро. Нижегородец отметил, что подобные действия он расценивает как "измена Родине".
"В последнее время часто звучат слова о том, что отношение к СВО — это дело каждого и что артисты, художники, — они люди творческие — "так видят". Нет, дорогие соотечественники! Когда страна в огне, когда гибнут дети, мирные жители, наши друзья, братья, защищающие Родину на передовой, — полумер быть не может!" – отметил он, добавив, что каждый должен определиться, на чьей он стороне — нельзя быть немножко беременным, нельзя быть патриотом только тогда, когда тебе это выгодно".
"Мы долго молчали, понимая, что не нам перевоспитывать или объяснять, что такое честь и достоинство давно сформировавшимся личностям. Но зная, сколько ребят погибло, с самого начала СВО занимаясь беженцами, многие из которых стали родными и потеряли близких, считаю, что молчать больше нельзя. Всем лжеграждане, которые рванули за границу, потому что не хотят защищать Родину и не согласны с СВО, нечего делать дома, необходимо лишать их гражданства и объявлять персонами нон грата, которые не могут вернуться в Россию", - написал в заключение Александр Заремба.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+