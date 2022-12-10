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Культура и отдых

Нижегородский театр кукол начал подготовку к своему 95-летию

15 января 2023 09:35  [43] Культура и отдых

Нижегородский театр кукол начал подготовку к 95-летию, которое будет отмечаться в 2024 году. Об этом сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова на своей странице Вконтакте.

Согласно информации, в 2023 году культурное учреждение ожидают масштабные ремонтные работы.

В частности, в театре пройдет капремонт кровли, будут заменены стекла у центрального витража. Ремонт также затронет и зал для репетиций: предполагается, что после окончания работ на данной площадке организуют творческие лаборатории и занятия для профильных студентов.

В настоящее время коллектив театра в рамках подготовки к юбилею уже собирает исторический материал для выставки об истории учреждения. Кроме того, стартовали реставрационные работы в ряде помещений.

Ранее сообщалось, что Нижегородский театр кукол подготовил новую масштабную постановку с участием 40 персонажей.

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Теги:
Театры Юбилеи и праздники
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