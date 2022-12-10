Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 января 2023 11:23  [23] Строительство "Метеора 120Р" для региона завершается в Нижегородской области
15 января 2023 11:02  [69] Нижегородцев приглашают к участию в фотоконкурсе "Самая красивая страна"
15 января 2023 10:07  [108] Сосновская ЦРБ получила новый цифровой флюорограф
14 января 2023 17:58  [356] Глава Совета отцов Нижнего Новгорода призвал лишать гражданства покинувших Россию после СВО
14 января 2023 15:55  [326] Нижегородцы могут стать участниками конкурса "Россия – футбольная страна"
14 января 2023 14:02  [445] Мемориальная доска почетному работнику прокуратуры Михаилу Сергееву открыта в Нижнем Новгороде
14 января 2023 13:52  [479] Жилом дом снесут в центре Нижнего Новгорода для строительства метро
14 января 2023 13:17  [326] Жители Нижегородской области могут стать участниками конкурса "Лучший зимний двор России"
14 января 2023 13:08  [447] Жители Приокского района Нижнего Новгорода собрали корм, одежду и игрушки для бездомных животных
14 января 2023 10:37  [260] Спецавтомобиль "ГАЗель" подарили Арзамасскому дому соцобслуживания для детей
Общество

Сосновская ЦРБ получила новый цифровой флюорограф

15 января 2023 10:07  [108] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сосновская ЦРБ получила новый отечественный цифровой флюорографический комплекс . Оборудование стоимостью 4,3 млн рублей было приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

Помимо закупки новой техники, в кабинете провели ремонт. Денежные средства в объеме 1,2 млн рублей были направлены на создание новой системы вентиляции и отделочные работы. Кроме того, было создано компьютеризированное рабочее место врача-рентгенолога.

Новый флюорографический кабинет уже начал прием пациентов.

Как отметила главный врач Сосновской ЦРБ Светлана Трифонова, медучреждение модернизируется комплексно. В конце октября был завершен ремонт терапевтического стационара больницы, изменения будут происходить и в новом году.

"11 января стартовал ремонт отделения скорой медицинской помощи, приемного покоя, женской консультации, а также лестничного пролета пятиэтажного корпуса. 1 февраля планируем начать ремонт четвертого этажа стационара", – сообщила главврач.

Светлана Трифонова добавила, что в 2023 году в ЦРБ также ожидают поступления двух УЗИ-аппаратов и передвижного рентген-аппарата.

Ранее сообщалось, что новая медтехника почти на 138 млн рублей закуплена для центральной городской больницы Арзамаса.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Сосновский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph