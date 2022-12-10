Сосновская ЦРБ получила новый цифровой флюорограф Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сосновская ЦРБ получила новый отечественный цифровой флюорографический комплекс . Оборудование стоимостью 4,3 млн рублей было приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

Помимо закупки новой техники, в кабинете провели ремонт. Денежные средства в объеме 1,2 млн рублей были направлены на создание новой системы вентиляции и отделочные работы. Кроме того, было создано компьютеризированное рабочее место врача-рентгенолога.

Новый флюорографический кабинет уже начал прием пациентов.

Как отметила главный врач Сосновской ЦРБ Светлана Трифонова, медучреждение модернизируется комплексно. В конце октября был завершен ремонт терапевтического стационара больницы, изменения будут происходить и в новом году.

"11 января стартовал ремонт отделения скорой медицинской помощи, приемного покоя, женской консультации, а также лестничного пролета пятиэтажного корпуса. 1 февраля планируем начать ремонт четвертого этажа стационара", – сообщила главврач.

Светлана Трифонова добавила, что в 2023 году в ЦРБ также ожидают поступления двух УЗИ-аппаратов и передвижного рентген-аппарата.

Ранее сообщалось, что новая медтехника почти на 138 млн рублей закуплена для центральной городской больницы Арзамаса.