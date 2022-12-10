Строительство "Метеора 120Р" для региона завершается в Нижегородской области Общество

Строительство первого "Метеора 120Р" для Нижегородской области вышло на финальную стадию в ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, судно может начать навигацию в регионе уже в 2023 году.

"Рассчитываем, что судно, пройдя все необходимые испытания и регистрацию, начнёт навигацию в Нижегородской области уже в этом году. Учитывая отличный опыт эксплуатации "Валдаев", не сомневаюсь, что новый "Метеор" также будет пользоваться популярностью и у нижегородцев, и у гостей региона. "Крылатый флот" всегда был гордостью и символом Нижегородской (Горьковской) области, таким и останется в будущем!", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что два судна на подводных крыльях "Метеор" поступят в Нижегородскую область. Нижегородские "Валдаи" перевезли в 2022 году более 46 тысяч пассажиров.