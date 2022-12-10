Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 января 2023 11:23  [2] Строительство "Метеора 120Р" для региона завершается в Нижегородской области
15 января 2023 11:02  [54] Нижегородцев приглашают к участию в фотоконкурсе "Самая красивая страна"
15 января 2023 10:07  [104] Сосновская ЦРБ получила новый цифровой флюорограф
14 января 2023 17:58  [353] Глава Совета отцов Нижнего Новгорода призвал лишать гражданства покинувших Россию после СВО
14 января 2023 15:55  [325] Нижегородцы могут стать участниками конкурса "Россия – футбольная страна"
14 января 2023 14:02  [444] Мемориальная доска почетному работнику прокуратуры Михаилу Сергееву открыта в Нижнем Новгороде
14 января 2023 13:52  [477] Жилом дом снесут в центре Нижнего Новгорода для строительства метро
14 января 2023 13:17  [326] Жители Нижегородской области могут стать участниками конкурса "Лучший зимний двор России"
14 января 2023 13:08  [447] Жители Приокского района Нижнего Новгорода собрали корм, одежду и игрушки для бездомных животных
14 января 2023 10:37  [260] Спецавтомобиль "ГАЗель" подарили Арзамасскому дому соцобслуживания для детей
Общество

Строительство "Метеора 120Р" для региона завершается в Нижегородской области

15 января 2023 11:23  [2] Общество

Строительство первого "Метеора 120Р" для Нижегородской области вышло на финальную стадию в ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, судно может начать навигацию в регионе уже в 2023 году.

"Рассчитываем, что судно, пройдя все необходимые испытания и регистрацию, начнёт навигацию в Нижегородской области уже в этом году. Учитывая отличный опыт эксплуатации "Валдаев", не сомневаюсь, что новый "Метеор" также будет пользоваться популярностью и у нижегородцев, и у гостей региона. "Крылатый флот" всегда был гордостью и символом Нижегородской (Горьковской) области, таким и останется в будущем!", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что два судна на подводных крыльях "Метеор" поступят в Нижегородскую область. Нижегородские "Валдаи" перевезли в 2022 году более 46 тысяч пассажиров.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Валдаи Судоходство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph