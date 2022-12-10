Почти 60 ДТП произошло в Нижегородской области за сутки

В Нижегородской области 14 января было зарегистрировано 61 ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.
Согласно информации, из них 55 дорожно-транспортных происшествий было без пострадавших, а еще в 6 автоавариях пострадали люди, в том числе один человек погиб и 5 получили ранения.
Кроме того, за минувшие сутки на дорогах региона сотрудники нижегородской Госавтоинспекции задержали 63 водителя в нетрезвом состоянии (из них 5 - повторно). Также у 12 водителей при себе не оказалось документа на право управления транспортом.
Ранее сообщалось, что почти 20 пьяных водителей было задержано в Нижегородской области за новогодние праздники.
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