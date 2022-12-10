Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни Общество

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни, сообщается на сайте Sputnik Грузия.

Согласно информации, информацию о кончине Кикабидзе подтверди его продюсер. Официально причина смерти не называется, однако известно, что в последние годы жизни актер тяжело болел.

Справка

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси.

Наиболее известен в России по фильму "Мимино" (1977 год), где актёр сыграл роль лётчика Валентина Мизандари. С 1980-х годов начал сольную карьеру. С 2008 года Вахтанг Кикабидзе отказался от концертной деятельности в России.