Прием заявок в Молодежную палату шестого созыва стартовал в Гордуме Нижнего Новгорода Политика

Прием заявок на участие в конкурсе по формированию Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода шестого созыва стартовал 16 января, сообщили в пресс-службе Гордумы.

Документы, согласно Положению о Молодежной палате при Думе Нижнего Новгорода, принимаются в течение 30 дней – до 14 февраля 2023 года включительно. Конкурс по формированию шестого созыва Молодежной палаты пройдет 20, 21 и 22 февраля 2023 года.

Согласно Положению, членом палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированный в Нижнем Новгороде. Всего в новый состав Молодежной палаты войдут 35 членов.

Молодежную палату формирует конкурсная комиссия, состав которой определяет председатель городской Думы города Нижнего Новгорода на основании предложений депутатов.

Конкурсная комиссия рассматривает документы и материалы, представленные кандидатами. Одним из главных критериев оценки является значимость и новаторство предлагаемого проекта в сфере молодёжной политики для социально-экономического развития Нижнего Новгорода, возможность его практической реализации. Также будут учитываться профессиональные и личные достижения кандидата, опыт его общественной деятельности.

В состав Молодежной палаты включаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов членов комиссии. При равенстве голосов членом Молодежной палаты становится кандидат, который направил документы раньше.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на сайте городской Думы города Нижнего Новгорода 27 февраля 2023 года. Первое заседание Молодежной палаты шестого созыва пройдет не позднее чем через месяц с этой даты.

С подробным перечнем и образцами всех документов можно ознакомиться на странице Молодежной палаты на сайте городской Думы Нижнего Новгорода.