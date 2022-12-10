Нижегородская область привлекла дополнительно почти 35 млн рублей из Фонда президентских грантов Экономика

Нижегородская область привлекла дополнительно почти 35 млн рублей из Фонда президентских грантов.

Как сообщили в пресс-службе правительств региона, данные средства направят на софинансирование реализации подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области".

12 января 2023 гоа состоялось заседание Координационного комитета Фонда президентских грантов под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Всего по решению комитета Фонд президентских грантов предоставит 2 млрд рублей 81 региону РФ на их собственную конкурсную поддержку НКО.

Кроме того, по итогам первого в 2023 году конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 58 проектов от Нижегородской области стали победителями. На реализацию нижегородских проектов-победителей будет выделено более 125,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что почти 90 социальных предприятий Нижегородской области получили гранты в 2022 году.