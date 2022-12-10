Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
16 января 2023 09:53  [59] Нижегородская область привлекла дополнительно почти 35 млн рублей из Фонда президентских грантов
13 января 2023 17:00  [408] Правительство и ЦБ РФ рассмотрят вопрос о компенсациях для обманутых клиентов банков
13 января 2023 15:34  [273] Сорок активистов Молодежного совета АПЗ отмечены руководством предприятия за успехи в 2022 году
13 января 2023 15:21  [302] Более 80 млн рублей направят на поддержку кадров АПК Нижегородской области в 2023 году
13 января 2023 14:56  [302] Федеральные бюджетные кредиты составили около 70% госдолга Нижегородской области в 2022 году
13 января 2023 12:34  [275] "Единая Россия": Темпы социальной догазификации сохранятся
13 января 2023 11:42  [285] Поступление доходов консолидированного бюджета Нижегородской области в 2022 году выросло на 19,4%
12 января 2023 11:08  [238] Клиенты "ТНС энерго НН" выбирали экологичные счета в 2022 году
11 января 2023 14:47  [384] Почти 70 млрд рублей доходов поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году
10 января 2023 13:28  [301] Четыре десятка предприятий АПК Нижегородской области приняли участие в проекте "Иннагро"
Экономика

Нижегородская область привлекла дополнительно почти 35 млн рублей из Фонда президентских грантов

16 января 2023 09:53  [59] Экономика

Нижегородская область привлекла дополнительно почти 35 млн рублей из Фонда президентских грантов.

Как сообщили в пресс-службе правительств региона, данные средства направят на софинансирование реализации подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области".

12 января 2023 гоа состоялось заседание Координационного комитета Фонда президентских грантов под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Всего по решению комитета Фонд президентских грантов предоставит 2 млрд рублей 81 региону РФ на их собственную конкурсную поддержку НКО.

Кроме того, по итогам первого в 2023 году конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 58 проектов от Нижегородской области стали победителями. На реализацию нижегородских проектов-победителей будет выделено более 125,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что почти 90 социальных предприятий Нижегородской области получили гранты в 2022 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph