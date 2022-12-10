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Общество

Центробанк в 2023 году планирует выпустить памятную 10-рублевую монету с Нижним Новгородом

16 января 2023 10:18  [2] Общество

Фото: с сайта ЦБ РФ, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центробанк в 2023 году планирует выпустить памятную 10-рублевую монету с Нижним Новгородом. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно информации, монета будет выпущена в рамках серии "Город трудовой доблести". Ее тираж составит 1 млн штук.

Отмечается, что она будет выполнена из стали с латунным гальваническим покрытием. Качество чеканки - обычное. 

Что будет изображено на монете с Нижним Новгородом - пока неизвестно.

Напомним, в августе 2022 года Центробанк РФ выпустил десятирублевую монету с изображением Городца. На ее оборотной стороне размещено рельефное изображение панорамы города. Вверху слева — герб Городецкого района, а на кольце по окружности имеются рельефные надписи. 

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Теги:
Деньги ЦБ РФ
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