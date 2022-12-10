НРО КПРФ проведет в Нижнем Новгороде митинг в поддержку увековечивания памяти Сталинградской битвы Общество

Нижегородское региональное отделение КПРФ проведет согласованный властями митинг и пикет в поддержку увековечивания памяти Сталинградской битвы, сообщается на сайте регионального отделения партии.

Нижегородские коммунисты настаивают на скорейшем рассмотрении вопроса о присвоении имени улице или площади Нижнего Новгорода в честь 80-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве, которая будет отмечаться уже в феврале текущего года.

НРО КПРФ обратилось к главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву с предложением назвать "Сталинградской" одну из площадей, улиц или сквера города для увековечивания памяти в Сталинградской битве и подвига Советского народа в Великой Отечественной войне.

Памятный митинг состоится 23 января. Его цель – скорейшее рассмотрение в Думе Нижнего Новгорода вопроса о присвоении имени "Сталинградской" объекту городской среды. Кроме того, в ходе митинга продолжится и сбор подписей за наименование одной из улиц города в честь победы Красной Армии в Сталинградской битве.

Как отметил первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров, "решение о наименовании конкретного объекта городской среды Нижнего Новгорода "Сталинградским" – будет это улица или сквер – крайне важно именно в нынешних условиях". По его мнению, это решение будет иметь широкий общественный резонанс во всей России, а также станет примером для других регионов.

"Сталинград – это символ самоотверженного сопротивления нацизму, отправная точка в наступательном этапе Великой Отечественной войны и провозвестник Победы над фашизмом. Коренной перелом в войне был совершен Красной Армией именно под Сталинградом. 80-летие этой героический страницы Советской истории имеет огромное воспитательной значение для молодого поколения", - особо отметил первый секретарь Комитета НРО КПРФ.

Владислав Егоров тоже обратил внимание на тот факт, что "о значимости предстоящего юбилея Сталинградской победы Красной Армии не раз заявлял Президент страны", напомнив при этом, что в июле прошлого года Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома Советской армией фашистских войск в Сталинградской битве, был создан оргкомитет, и разработан план мероприятий.

Он также напомнил, что НРО КПРФ ещё 28 ноября 2022 года направило обращение на имя главы города с предложением о присвоении улице, скверу, площади, набережной в Нижнего Новгороде имени “Сталинградская”. Промежуточный ответ о том, что обращение было направлено в комитет по увековечению исторических событий Нижнего Новгорода, был получен 7 декабря, однако до сих пор никакого ответа комитета не последовало.

Владислав Егоров особо отметил, что уже 2 февраля вся страна будет отмечать 80 лет со дня победоносного завершения Сталинградской битвы, и "дальнейшее откладывание данного вопроса просто недопустимо". Он также добавил, что "пусть это будет лишь принципиальное решение, что городу необходимо иметь улицу или площадь с названием "Сталинградская", а с местом уже можно будет определиться позднее.

По его словам, нижегородские коммунисты не предлагают ограничиться каким-то одним вариантом, можно будет провести опрос среди горожан или же найти "безымянное место", а также рассмотреть предложена общественных организаций, поддерживающих данную инициативу. Владислав Егоров обратил внимание на тот факт, что только в Канавинском районе областного центра есть три сквера, которые не имеют названия, сквер на пересечении улиц Нартова и Бекетова также пока "безымянный". "Главное, чтобы эти предложения поддержали нижегородцы на общественных слушаниях", - отметил он, добавив, что "наша идея заключается в том, чтобы Нижний Новгород, внесший огромный вклад в Победу Советского народа над фашизмом, обрёл героическое наименование “Сталинград” в одном из объектов городской среды".

Первый секретарь Комитета НРО КПРФ призвал всех неравнодушных нижегородцев поддержать данную инициативу, и поставив подпись в поддержку решения о названии одной из улиц, сквера иди же набережной в честь подвига Советского народа в Великой Отечественной войне. Подпись под инициативой можно поставить в областном комитете КПРФ по адресу ул. Ошарская, д. 1/2, или же в районных комитетах КПРФ.

НИИ проблем социального управления провел соцопрос нижегородцев, выяснив их отношение к инициативе КПРФ о наименовании одной из площадей, улиц в Нижнем Новгороде "Сталинградской". Согласно опросу, 75,1% респондентов выступили в поддержку увековечения подвига Советского народа в Сталинградской битве, и только 11% высказались против.

В заключение Владислав Егоров отметил, что дата митинга была выбрана не случайно - 22-23 января в ходе решающей фазы наступательной операции Красной Армии "Кольцо" 6-я армия вермахта была расчленена советскими войсками, что привело через 10 дней к окружению и уничтожению вражеских войск.

Стоит отметить, что НРО КПРФ подготовило обращение на имя губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с просьбой поддержать инициативу и "ускорить принятие важного для нижегородцев решения".

Митинг состоится 23 января в 12:00 на площади Маркина Нижнего Новгорода.