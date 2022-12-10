Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
16 января 2023 17:04  [76] Декларационная кампания-2023 по доходам физлиц стартовала в Нижегородской области
16 января 2023 14:26  [183] Бюджет Нижнего Новгорода за 3 квартала 2022 года в рамках концессии по платным парковкам получил 11,9 млн рублей
16 января 2023 09:53  [168] Нижегородская область привлекла дополнительно почти 35 млн рублей из Фонда президентских грантов
13 января 2023 17:00  [424] Правительство и ЦБ РФ рассмотрят вопрос о компенсациях для обманутых клиентов банков
13 января 2023 15:34  [286] Сорок активистов Молодежного совета АПЗ отмечены руководством предприятия за успехи в 2022 году
13 января 2023 15:21  [315] Более 80 млн рублей направят на поддержку кадров АПК Нижегородской области в 2023 году
13 января 2023 14:56  [317] Федеральные бюджетные кредиты составили около 70% госдолга Нижегородской области в 2022 году
13 января 2023 12:34  [293] "Единая Россия": Темпы социальной догазификации сохранятся
13 января 2023 11:42  [298] Поступление доходов консолидированного бюджета Нижегородской области в 2022 году выросло на 19,4%
12 января 2023 11:08  [241] Клиенты "ТНС энерго НН" выбирали экологичные счета в 2022 году
Экономика

Декларационная кампания-2023 по доходам физлиц стартовала в Нижегородской области

16 января 2023 17:04  [76] Экономика

Декларационная кампания 2023 года по декларированию доходов физических лиц стартовала в Нижегородской области, сообщили в УФНС по региону.

Согласно информации, декларацию о доходах за 2022 год необходимо представить не позднее 2 мая.

Отчитаться о доходах необходимо в том случае, если в 2022 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения; получил дорогие подарки не от близких родственников; выиграл в лотерею; сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей.

Также представить декларацию обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Уплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком, то такой налогоплательщик должен задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это необходимо только в том случае, если налоговый агент не сообщил в налоговую инспекцию о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же налогоплательщик выполнил данную обязанность, налоговый орган направит ему налоговое уведомление, на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации – 2 мая 2023 года – не распространяется на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение года.

Более подробную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ и направить ее в инспекцию с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Налоги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph