Декларационная кампания-2023 по доходам физлиц стартовала в Нижегородской области Экономика

Декларационная кампания 2023 года по декларированию доходов физических лиц стартовала в Нижегородской области, сообщили в УФНС по региону.

Согласно информации, декларацию о доходах за 2022 год необходимо представить не позднее 2 мая.

Отчитаться о доходах необходимо в том случае, если в 2022 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения; получил дорогие подарки не от близких родственников; выиграл в лотерею; сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей.

Также представить декларацию обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Уплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком, то такой налогоплательщик должен задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это необходимо только в том случае, если налоговый агент не сообщил в налоговую инспекцию о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же налогоплательщик выполнил данную обязанность, налоговый орган направит ему налоговое уведомление, на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации – 2 мая 2023 года – не распространяется на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение года.

Более подробную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ и направить ее в инспекцию с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".