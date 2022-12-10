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Общество

Сотрудница пункта выдачи Ozon в Нижнем Новгороде оскорбляла клиентов и напала на ребенка

17 января 2023 16:04  [133] Общество

Фото: пресс-служба Ozon

Сотрудница пункта выдачи Ozon в Нижнем Новгороде оскорбляла клиентов и напала на ребенка. Об инциденте мать пострадавшего рассказала телеканалу "360".

Согласно информации, нижегородка пришла в пункт выдачи вместе с сыном и своей матерью, но сначала не смогла получить свою посылку из-за технической ошибки, а после сотрудница попросила предъявить паспорт, так как товар имел ограничение по возрасту.

Документов у женщины с собой не было, но паспорт был у ее мамы. Сотрудница позвонила коллеге и уточнила, можно ли выдать товар другому человек, предъявившему штрих-код. Ей разрешили выдать посылку, но после этого сотрудница начала кричать на клиентов и ругаться матом. 

"Я включила видеозапись, потому что это не первый случай такого хамского отношения. Я и другие жители микрорайона уже писали жалобы, но никаких мер не приняли. Поэтому я решила отправить видео в Ozon", — пояснила клиентка Юлия.

Девушке не понравилось съемка и она, продолжая нецензурно выражаться, набросилась на клиентов и толкнула сына Юлии. После этого была вызвана полиция.

По словам Юлии, компании стоит внимательнее подходить к выбору сотрудников. Также она добавила, что ребенка после инцидента "трясло всю ночь".

Руководитель пункта выдачи отказалась прокомментировать поведение своей подчиненной. Полиция сейчас проводит проверку по факту обращения матери пострадавшего ребенка. 

В пресс-службе маркетплейса Ozon заявили, что девушку уже уволили. Компания принесла свои извинения клиентам.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя в своем Telegram-канале поведение данной сотрудницы пункта выдачи, подчеркнул, что "помимо увольнения — ее следует привлечь, как минимум, к административной ответственности."

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