Нижегородские водоканал в период аномальных морозов отогрел более 50 уличных колонок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские водоканал в период аномальных морозов отогрел более 50 уличных колонок. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, с 5 по 11 января сотрудники водоканала отогрели и отремонтировали 51 водоразборную колонку во всех районах города.

Отмечается, что некоторые из них сломались из-за неправильной эксплуатации, что зачастую приводит к необходимости полной замены механизма колонки.

В АО "Нижегородской водоканал" напомнили, что для набора воды из колонки необходимо всегда нажимать рычаг полностью. Также запрещается блокировать рычаг, подсоединять к колонке шланг для полива, бросать в нее посторонние предметы и ремонтировать механизм самостоятельно.

Как рассказал начальник Сормовского водопроводного участка Денис Воробьев, для бесперебойного водоснабжения необходимо обеспечить регулярную работу колонки, не допускать ее долгого простоя. Также не стоит сливать воду на площадку перед колонкой, так как из-за этого при сильных морозах образуется наледь, блокирующая доступ к механизму колонки, что увеличивает время проведения работ. Уборка наледи и отогрев колонок может занимать до двух часов.

Сообщить о неисправности можно по телефону 246-99-99, через форму обратной связи "Сообщить о проблеме" на сайте водоканала, а также в личном кабинете абонента Нижегородского водоканала.