Нижегородец лишился более 2 млн рублей после телефонного разговора с мошенником Происшествия

Житель Нижнего Новгорода лишился более 2 млн рублей после телефонного разговора с мошенником, который представился сотрудником банка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Согласно информации, жертвой мошенников стал 48-летний мужчина. В ходе разговора лжесотрудник банка убедил потерпевшего в необходимости сохранить свои личные сбережения. Под предлогом отмены сомнительной финансовой операции жулик убедил гражданина перевести все деньги на якобы безопасный счет, продиктованный им по телефону.

Потерпевший выполнил все инструкции, в результате чего он лишился около 2,3 млн рублей.

В полиции по факту крупного мошенничества возбуждено дело, злоумышленников ищут.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время телефонных разговоров. Сотрудники банка никогда не просят клиентов совершать какие-то манипуляции с онлайн-банкингом и банкоматами, не спрашивают реквизиты, коды и пароли, не направляют никаких ссылок и не просят установить какие- либо программы или оформить кредит. Если звонящий человек поступает именно так – это 100% мошенник.

Ранее сообщалось, что жительница Ленинского района Нижнего Новгорода перевела мошенникам 1,5 млн рублей