Фото:
Речной трамвай "Соталия" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале "Нижний 800".
Согласно информации, судно будет работать на маршруте от Стрелки до Чкаловской лестницы.
Речной трамвай рассчитан на 30 человек. Его особенность заключается в видовом салоне и открытой палубе. При необходимости "Соталия" может использоваться как грузовой транспорт.
Отмечается, что двигатель и все комплектующие судна произведены в России.
Напомним, "Соталию" в Нижнем Новгороде презентовали в сентябре 2022 года.
"Достигнута договоренность, что нам "Соталию" передадут в опытную эксплуатацию. У нижегородцев и гостей города будет возможность стать первыми пассажирами", - говорил тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+