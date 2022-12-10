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Общество

Речной трамвай "Соталия" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в 2023 году

18 января 2023 11:48  [168] Общество

Фото: Telegram-канал "Нижний 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Речной трамвай "Соталия" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале "Нижний 800".

Согласно информации, судно будет работать на маршруте от Стрелки до Чкаловской лестницы.

Речной трамвай рассчитан на 30 человек. Его особенность заключается в видовом салоне и открытой палубе. При необходимости "Соталия" может использоваться как грузовой транспорт.

Отмечается, что двигатель и все комплектующие судна произведены в России.

Напомним, "Соталию" в Нижнем Новгороде презентовали в сентябре 2022 года. 

"Достигнута договоренность, что нам "Соталию" передадут в опытную эксплуатацию. У нижегородцев и гостей города будет возможность стать первыми пассажирами", - говорил тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
Водный транспорт
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