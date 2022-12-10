ПИМУ совместно с НИУ ВШЭ разрабатывает мобильное приложение для измерения уровня стресса Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильное приложение для определения уровня стресса разрабатывают в Нижнем Новгороде. Проект Cardia ведут студенты Приволжского медицинского университета и нижегородского кампуса НИУ ВШЭ.

Алгоритм работы приложения будет заключаться в считывании показаний приложенного к фонарику телефона пальца: динамику изменений наполнения кровью мелких сосудов, вариабельность сердечного ритма, вегетативный баланс. Получив необходимые данные, приложение определит уровень стресса у пользователя, а также подберет ему конкретные рекомендации для избавления от недуга.

Как отметил замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, на первом этапе приложение протестируют среди студентов. В случае успешной реализации данного проекта он может быть распространен на медицинское сообщество региона, добавил глава нижегородского Минздрава.

"У нас уже есть такой пример – приложение "ПроРодинки", которое помогает выявить случаи подозрения на меланому, базальноклеточный или плоскоклеточный рак кожи. Сегодня этой разработкой нижегородцев пользуются жители всех регионов России", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Он также посоветовал разработчикам учитывать рекомендации врачей для борьбы со стрессом.

Ректор ПИМУ Николай Карякин обратил внимание на профилактическую роль новой медицинской разработки. По мнению ректора ПИМУ, приложение Cardia сможет принести пользу всем людям.

Ранее сообщалось, что ПИМУ вошёл в единый реестр ЕАЭС по проведению клинических испытаний.