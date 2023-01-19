Около 20 тысяч жителей Выксы стали участниками юбилейных мероприятий ОМК в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба ОМК

В 2022 году, который стал юбилейным для Объединенной металлургической компании (ОМК) и ее завода в Выксе (Нижегородская область), компания реализовала масштабную программу мероприятий для сотрудников и членов их семей.

Как сообщили в пресс-службе ОМК, программа включала в себя серию командообразующих игр, экскурсии на производства, мастер-классы, выставки, плэнеры, концерты, научный фестиваль и многое другое. Всего в мероприятиях приняло участие порядка 20 тысяч жителей Выксы.

Для развития и сплочения сотрудников в Выксе провели серию командообразующих игр на свежем воздухе. Металлурги, объединившись в команды, решали задачи на сообразительность, вместе создавали уникального робота, запускали вечный двигатель, структурировали корпоративный код и мастерили космические арт-объекты из железного мусора. Программа охватила почти пять тысяч сотрудников ОМК.

Еще больший охват получила мотивационная программа «Звездная команда ОМК», в которой за активность и саморазвитие металлурги получают виртуальные звезды. Их можно обменивать на реальные полезные подарки для себя и своих близких. Например, сертификаты на уроки иностранного языка, подписки на аудиолекции, фирменную сувенирную продукцию и многое другое. Звездную копилку можно пополнить благодаря реализованным идеям и улучшениям, прохождению электронных курсов, наставничеству, участию в волонтерских проектах и других активностях. Программу запустили в середине 2022 года, а сейчас к ней присоединились почти 8,5 тысяч сотрудников выксунского завода компании.

Семьи металлургов и ветераны побывали на действующем производстве выксунского завода ОМК. Для них организовали "Тур на завод", где они увидели, как производят металлургическую продукцию, и посетили первый в России индустриальный стрит-арт парк.

Особый акцент в юбилейный год ОМК сделала на продвижение инженерных профессий и популярной науки в регионах. Подарком для всех выксунцев стала выставка "Наука – это красиво" в музее истории ВМЗ. Экспозиция включала фотографии физических и химических объектов, кристаллов и природных материалов, сделанных с большим увеличением. Все снимки сделали в лабораториях Курчатовского института. Выставка показала, насколько близкими могут быть взгляды на мир ученого и художника. За три месяца ее посетили около четырех тысяч человек.

Главным мероприятием юбилейного года стал научный фестиваль "Будущее здесь" для детей и взрослых. Выксунцы в числе первых в России увидели новое научное шоу инженера-конструктора Алексея Иванченко, автора программы "Галилео" и телепередачи "Ученые". И посетили световое Тесла шоу, в котором организаторы раскрыли загадки ученого Николы Тесла. Фестиваль запомнился лекциями и дискуссиями с учеными из ведущих научных центров и университетов, а также увлекательными опытами от ученых-инженеров. Его посетили более полутора тысячи человек.

Завершился юбилейным год презентацией книги "Баташевы. Московское наследие". Она посвящена ярким памятникам Москвы XVIII–XIX вв., в создании которых участвовали выксунские заводы.

"В юбилейный для ОМК и выксунского завода год акцент сделали на развитии и сплочении коллектива, потому что у нас развитие – взаимно. Не оставили без внимания и наших ветеранов: помимо экскурсий на завод мы подготовили для каждого памятные подарки от компании. ОМК провела в Выксе семейный научный фестиваль и научную выставку, которая ранее шла в Москве. Особенно эти мероприятия были интересны детям и молодежи. Возможно, теперь кто-то из них в будущем станет инженером или ученым. Будем рады видеть ребят в нашем многотысячном коллективе", – отметил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.