Более тысячи исследований с использованием эндоскопического оборудования уже провели в больнице №34 Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более тысячи исследований с использованием нового эндоскопического оборудования уже провели в больнице №34 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, в первом квартале 2022 году в учреждение в рамках нацпроекта "Здравоохранение" за 5,2 млн рублей были закуплены две новые эндоскопические системы и оборудование для их хранения.

Отмечается, что пропускная способность новой техники составляет шесть процедур в смену.

По словам главного врача ГКБ №34 Анны Эделевой, эндоскопия является современным высокоинформативным методом инструментальной диагностики. Она позволяет безопасно, не прибегая к помощи скальпеля, заглянуть внутрь полых органов человека. Чаще всего аппарат используется для выявления проблем с верхними отделами желудочно-кишечного тракта.

Также в 2022 году в больнице по программе модернизации первичного звена здравоохранения был проведен капремонт рентгенодиагностического кабинета поликлиники.

Кроме того, был поставлен новый цифровой маммографический рентгеновский аппарат, а в ближайшее время будет поставлена автоматическая установка для мойки гибких эндоскопов за 1,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что около 22 тысяч жителей региона получили медпомощь в Нижегородском областном онкодиспансере в 2022 году.