Более 400 спортсменов из 37 регионов страны приняли участие в Первенстве России по самбо в Нижегородской области Спорт

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

17 января в городе Кстово в Международной академии спорта прошло Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился министр спорта Нижегородской области, региональный координатор проекта "Zа самбо" партии "Единая Россия" Александр Кононов.

"Самбо – спорт сильных и мужественных. Спорт тех, кто не прячется за спиной товарища, кто привык бороться честно и до конца. И стать лучшим дорогого стоит, - сказал региональный министр спорта. - Мы ждем от вас захватывающих поединков и бескомпромиссной борьбы. Желаю участникам уверенной победы, а зрителям и гостям – приятных впечатлений от спортивного праздника".

Цель соревнований – формирование сборной команды России для участия в Кубке Европы 2023 года.

В Первенстве приняли участие более 400 спортсменов из 37 регионов страны. Каждый из них не только повышал свое спортивное мастерство, боролся за выполнение спортивных разрядов.

"Самбо является массовым и базовым видом спорта в Нижегородской области. Школы и секции самбо представлены практически на всей территории области. Сейчас мы продолжаем реализовывать федеральный проект партии "Единая Россия" "Za самбо". В наших планах - увеличить число занимающихся этим видом спорта минимум в полтора раза", - отметил Александр Кононов.

Напомним, проект "Zа самбо" стартовал в Нижегородской области осенью 2022 года. Это совместный проект партии "Единая Россия" и Всероссийской федерации самбо, направленный на популяризацию самбо, развитие спортивной инфраструктуры и привлечение к занятиям детей и молодежи.

Как сообщалось ранее, по данным министерства спорта Нижегородской области, на сегодняшний день на территории региона самбо занимается более 7 тысяч человек. Базовые центры расположены в Кстове, Нижнем Новгороде, Выксе, Дзержинске, Павлове и Балахне.