Территорию вдоль реки Борзовка в Нижнем Новгороде приведут в порядок в 2023 году Общество

Благоустройство территории вдоль речки Борзовки в Нижнем Новгороде пройдет в 2023 году. Об этом стало известно по итогам заседания комитета по экологии нижегородского Заксобрания.

Согласно информации, участок этой малой реки города длиной в 4 км предполагается расчистить за два года. На специальный полигон вывезут порядка 12 тыс.тонн ила, благодаря чему экология в Ленинском районе Нижнего Новгорода значительно улучшится.

Также в текущем году запланированы к расчистке семь прудов в поселке Большое Болдино, в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения А.С Пушкина.

Председатель комитета по экологии ЗСНо Владислав Атмахов отметил, что заявки от глав муниципалитетов на расчистку водоемов продолжают приниматься. Он напомнил, что данной проблемой в регионе никто не занимался почти 30 лет.

Ранее сообщалось, что более 42 млн выделено на очистку русла реки Борзовки в Нижнем Новгороде в течение двух лет.