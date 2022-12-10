Территорию вдоль реки Борзовка в Нижнем Новгороде приведут в порядок в 2023 году

Благоустройство территории вдоль речки Борзовки в Нижнем Новгороде пройдет в 2023 году. Об этом стало известно по итогам заседания комитета по экологии нижегородского Заксобрания.
Согласно информации, участок этой малой реки города длиной в 4 км предполагается расчистить за два года. На специальный полигон вывезут порядка 12 тыс.тонн ила, благодаря чему экология в Ленинском районе Нижнего Новгорода значительно улучшится.
Также в текущем году запланированы к расчистке семь прудов в поселке Большое Болдино, в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения А.С Пушкина.
Председатель комитета по экологии ЗСНо Владислав Атмахов отметил, что заявки от глав муниципалитетов на расчистку водоемов продолжают приниматься. Он напомнил, что данной проблемой в регионе никто не занимался почти 30 лет.
Ранее сообщалось, что более 42 млн выделено на очистку русла реки Борзовки в Нижнем Новгороде в течение двух лет.
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