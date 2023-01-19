Первый в 2023 году случай дирофиляриоза у собаки выявлен в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первый в 2023 году случай заболевания животного дирофиляриозом выявлен в Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Согласно информации, заболевание выявили у домашней собаки при проведении лабораторного исследования.

Ранее дирофиляриоз преимущественно выявлялся в южных регионах. В Нижегородской области в 2021 году был выявлен только 1 случай заболевания, а в 2022 году уже 8 случаев.

Как пояснили в Россельхознадзоре, заболевание переносится комарами, а его возбудителем являются гельминты, относящиеся к роду Dirofilaria, длина которых может достигать 30 см.

Взрослая особь паразитирует в сердце зараженного и выделяет свои личинки в кровь. Симптомы заболевания: одышка, кашель, быстрая утомляемость. Дирофилярии наносят вред сердцу, легким, другим внутренним органам.

При заражении существует большой риск закупорки кровеносных сосудов, что может привести к внезапной смерти животного.

Профилактика дирофиляриоза заключается в ограничении контактирования с переносчиками инфекции, а также проведение профилактической дегельминтизации собак.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству животных действует в 10 районах Нижегородской области.