Фото:
Нижегородцы и туристы более 41,7 млн раз посетили учреждения культуры региона. Об этом сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова в рамках отчетного мероприятия по итогам прошедшего года.
Согласно информации, плановый показатель по статистике посещаемости учреждений культуры превышен на 12%
В 2022 году в Нижегородской области отремонтировали 83 объекта культуры, 23 из них - в рамках нацпроекта "Культура". На эти цели было направлено 572 млн рублей, из которых более 238 млн рублей - из федерального бюджета.
Наталья Суханова отметила, что на 100% выполнены планы по национальному проекту "Культура" и по "Пушкинской карте".
Как рассказала первый зампредседателя Заксобрания Ольга Щетинина, финансирование отрасли культуры в регионе в 2022 году увеличилось в 3 раза по сравнению с 2019 годом, что позволило включать в адресную инвестиционную программу 31 объект и 24 новых спектакля.
Также в рамках мероприятия благодарственные письма вручили сотрудникам отделов культуры районных администраций.
Ранее сообщалось, что нижегородские государственные музеи в новогодние праздники посетили почти 44 тысячи человек.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+