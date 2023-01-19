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Культура и отдых

Нижегородцы и туристы более 41,7 млн раз посетили учреждения культуры региона

18 января 2023 18:33  [300] Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы и туристы более 41,7 млн раз посетили учреждения культуры региона. Об этом сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова в рамках отчетного мероприятия по итогам прошедшего года.

Согласно информации, плановый показатель по статистике посещаемости учреждений культуры превышен на 12%

В 2022 году в Нижегородской области отремонтировали 83 объекта культуры, 23 из них - в рамках нацпроекта "Культура". На эти цели было направлено 572 млн рублей, из которых более 238 млн рублей - из федерального бюджета.

Наталья Суханова отметила, что на 100% выполнены планы по национальному проекту "Культура" и по "Пушкинской карте".

Как рассказала первый зампредседателя Заксобрания Ольга Щетинина, финансирование отрасли культуры в регионе в 2022 году увеличилось в 3 раза по сравнению с 2019 годом, что позволило включать в адресную инвестиционную программу 31 объект и 24 новых спектакля.

Также в рамках мероприятия благодарственные письма вручили сотрудникам отделов культуры районных администраций.

Ранее сообщалось, что нижегородские государственные музеи в новогодние праздники посетили почти 44 тысячи человек.

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Теги:
культура
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