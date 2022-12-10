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Общество

Собираемость взносов за капремонт в Нижнем Новгороде составляет 98%

18 января 2023 18:53  [95] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Собираемость взносов за капитальный ремонт в Нижнем Новгороде составляет 98%. Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству, которое состоялось 18 января.

В рамках заседания депутаты обсудили выполнение региональным Фондом капремонта Нижегородской области программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах Нижнего Новгорода за 2022 год.

Заместитель гендиректора ФКР Ирина Лукьянова рассказала, что в прошлом году в областном центре было проведено 417 видов работ в 336 многоквартирных домах. Общая стоимость работ составляет 2 млрд 820 млн рублей. При этом собираемость взносов по городу составила 98%.

В настоящее время совместно с региональным Минэнергетики и городским департаментом жилья и инженерной инфраструктуры производится согласование перечня работ, подлежащих выполнению в 2023 году с учётом объёма возможного финансирования.

Размещение конкурсной документации планируется выполнить до 31 января текущего года, сообщила Ирина Лукьянова.

Депутаты Гордумы указали на задержку строительно-монтажных работ в нескольких многоквартирных домах Приокского и Автозаводского района: по плану, они должны были завершиться ещё в ноябре.

В ФКР пояснили, что работы были приостановлены из-за ненадлежащих для их исполнения погодных условий.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Карим Ибрагимов подчеркнул, что при проведении конкурсов по выбору подрядчика нужно обращать внимание как на саму процедуру, так и на сроки и качество выполнения работ.

"Надеемся, что все эти процессы в ближайшее время будут урегулированы и конкурсы будут проводиться вовремя, чтобы подрядчики успели качественно и в срок выполнить необходимые работы", - подытожил депутат.

Также председатель комиссии добавил, что Фонд капремонта необходимо докапитализировать, "чтобы существующие разрывы не увеличивались".

"Мы рассчитываем, что в марте этого года комиссия получит ответ по двум данным направлениям", – заключил Карим Ибрагимов.

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Теги:
Гордума Городское хозяйство капремонт
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