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Стали известны лицевые счета победителей акции "Новогодний кешбэк-2023"

19 января 2023 09:38  [45] Общество

Гарантирующий поставщик объявляет итоги клиентской акции, прошедшей в декабре 2022 года.

Акция для клиентов-физических лиц "Новогодний кешбэк"* проходила с 1 по 31 декабря 2022 г. Для участия необходимо было оплатить текущие начисления за электроэнергию и погасить задолженность, если таковая имелась, а также иметь подключенную электронную квитанцию либо подключить ее в период проведения акции. 

111 победителей акции получат по 2023 рубля на лицевой счет для оплаты электроэнергии в будущих периодах. Начисления будут отображены в квитанциях на оплату услуг "ТНС энерго НН" за февраль 2023 года. Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке на сайте. 

Обращаем внимание, что, в соответствии с Положением о проведении акции и требованиями законодательства, победителям необходимо обратиться в любой Центр обслуживания клиентов "ТНС энерго НН" для оформления и подписания необходимых документов в срок до 17 февраля 2023 года включительно. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство ИНН и СНИЛС (подробная информация будет направлена победителям дополнительно по телефонам, в смс-сообщениях или на адрес электронной почты). В случае, если победитель не явился в Центр обслуживания клиентов в указанный срок и не оформил необходимые документы, его право на зачисление денежных средств на лицевой счет аннулируется и не передается иным участникам акции.

Уточнить информацию можно по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.
Благодарим всех участников акции и поздравляем победителей!

* Не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях". Реклама. ПАО "ТНС энерго НН". nn.tns-e.ru

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Теги:
ТНС Энерго
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