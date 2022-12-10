Стали известны лицевые счета победителей акции "Новогодний кешбэк-2023" Общество

Гарантирующий поставщик объявляет итоги клиентской акции, прошедшей в декабре 2022 года.

Акция для клиентов-физических лиц "Новогодний кешбэк"* проходила с 1 по 31 декабря 2022 г. Для участия необходимо было оплатить текущие начисления за электроэнергию и погасить задолженность, если таковая имелась, а также иметь подключенную электронную квитанцию либо подключить ее в период проведения акции.

111 победителей акции получат по 2023 рубля на лицевой счет для оплаты электроэнергии в будущих периодах. Начисления будут отображены в квитанциях на оплату услуг "ТНС энерго НН" за февраль 2023 года. Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке на сайте.

Обращаем внимание, что, в соответствии с Положением о проведении акции и требованиями законодательства, победителям необходимо обратиться в любой Центр обслуживания клиентов "ТНС энерго НН" для оформления и подписания необходимых документов в срок до 17 февраля 2023 года включительно. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство ИНН и СНИЛС (подробная информация будет направлена победителям дополнительно по телефонам, в смс-сообщениях или на адрес электронной почты). В случае, если победитель не явился в Центр обслуживания клиентов в указанный срок и не оформил необходимые документы, его право на зачисление денежных средств на лицевой счет аннулируется и не передается иным участникам акции.

Уточнить информацию можно по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.

Благодарим всех участников акции и поздравляем победителей!

* Не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях". Реклама. ПАО "ТНС энерго НН". nn.tns-e.ru