Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 января 2023 11:13  [67] Более 200 контейнерных площадок появятся в Борском городском округе до конца 2023 года
19 января 2023 11:05  [77] Конкурс на лучшее больничное питание пройдет в Нижегородской области
19 января 2023 10:57  [100] Около 8 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Нижегородской области
19 января 2023 10:24  [98] Сеансы Нижегородского планетария перенесены в Мининский университет из-за ремонта
19 января 2023 09:56  [116] Эн+ открыл прием заявок от образовательных учреждений Нижнего Новгорода на конкурс по созданию "Мультилабов" - центров роботехники
19 января 2023 09:38  [146] Стали известны лицевые счета победителей акции "Новогодний кешбэк-2023"
19 января 2023 09:22  [163] Сильный гололед прогнозируется в Нижегородской области 19 января
19 января 2023 09:04  [109] Почти 25 проектов из 8 регионов ПФО вышли в финал премии "Серебряный Лучник" - Приволжье
18 января 2023 19:27  [322] Правительство РФ отклонило предложение сделать 31 декабря выходным днём
18 января 2023 19:04  [277] "Теплоэнерго" досрочно завершило плановый ремонт на улице Студёной в Нижегородском районе
Общество

Сеансы Нижегородского планетария перенесены в Мининский университет из-за ремонта

19 января 2023 10:24  [98] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Сеансы планетария пройдут на площадке Мининского университета в главном корпусе на улице Ульянова, 1. В департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода отметили, что перенос вызван ремонтными работами в основном здании планетария им. Гречко.

В НГПУ посетителям планетария по-прежнему будут доступны экскурсии и наблюдения в телескоп, а также детские и взрослые полнокупольные фильмы. Пропуск для прохода в НГПУ на сеанс планетария будет выдаваться за 10 минут до его начала.

Для работы планетария в Мининском университете будут задействованы весь второй этаж, а также обсерватория.

Кроме того, для учащихся Нижнего Новгорода и области станет работать выездной мобильный планетарий. С помощью данной опции возможно изучение космоса и астрономии прямо в стенах учебных заведений. Данные программы доступны по "Пушкинской карте".

Ранее сообщалось, что модернизация планетария им. Гречко стартовала в Нижнем Новгороде.
 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГПУ Планетарий
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph