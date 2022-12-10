Сеансы Нижегородского планетария перенесены в Мининский университет из-за ремонта Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Сеансы планетария пройдут на площадке Мининского университета в главном корпусе на улице Ульянова, 1. В департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода отметили, что перенос вызван ремонтными работами в основном здании планетария им. Гречко.

В НГПУ посетителям планетария по-прежнему будут доступны экскурсии и наблюдения в телескоп, а также детские и взрослые полнокупольные фильмы. Пропуск для прохода в НГПУ на сеанс планетария будет выдаваться за 10 минут до его начала.

Для работы планетария в Мининском университете будут задействованы весь второй этаж, а также обсерватория.

Кроме того, для учащихся Нижнего Новгорода и области станет работать выездной мобильный планетарий. С помощью данной опции возможно изучение космоса и астрономии прямо в стенах учебных заведений. Данные программы доступны по "Пушкинской карте".

Ранее сообщалось, что модернизация планетария им. Гречко стартовала в Нижнем Новгороде.

