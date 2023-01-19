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Общество

Более 200 контейнерных площадок появятся в Борском городском округе до конца 2023 года

19 января 2023 11:13  [198] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Почти 200 новых контейнерных площадок оборудуют на территории Борского городского округа до конца 2023 года. Об этом сообщил глава МСУ Бора Алексей Боровской Вконтакте.

По словам главы муниципалитета, благодаря поддержке губернатора Глеба Никитина и правительства региона, в текущем году планируется решить вопрос со сбором отходов. 

Предполагается, что часть контейнеров будет установлена в феврале, а оставшаяся часть - летом 2023 года после работ по оборудованию контейнерных площадок под КГМ. Таким образом, отмечают в администрации Бора, на территории округа будут закрыты все проблемные места.

Жители Бора в комментариях также попросили уделить внимание благоустройству рядом с контейнерными площадками.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 5 место в рейтинге регионов России по количеству контейнерных площадок.

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Теги:
Борский г.о. Мусор
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