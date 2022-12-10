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Происшествия

Крупный пожар в гаражном кооперативе в Сормовском районе произошел ночью 19 января

19 января 2023 12:28  [121] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Крупный пожар в гаражном кооперативе в Сормовском районе произошел ночью 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре на территории ГСК "Народный" на улице Мунина поступило в 00:40. Горение происходило на всей площади кооператива. При этом внутри находились емкости с горючим.

Пожар на площади 600 кв. м локализовали в 04:04, а 06:48 он был полностью ликвидирован.

В результате пожара здание сгорело, а находящееся внутри имущество было повреждено. Погибших и пострадавших нет. 

Предварительной причиной пожара стало нарушение привил безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что малолетний ребенок погиб на пожаре в Сокольском районе.

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Теги:
Пожар
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