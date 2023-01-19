Движение транзитного транспорта изменится в районе строительства южного обхода Арзамаса Общество

Движение транзитного транспорта в районе строительства южного обхода Арзамаса будет изменено с 20 января 2023 года.

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ранее транзитный поток был направлен по временному объезду из-за стройки. С завтрашнего дня автомобили поедут по реконструированной части трассы Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" по двум полосам.

Въезд и выезд в деревню Казаково (справа) будет на 119 км. На втором этапе, после реконструкции съезда с Р-158, движение будет переключено на существующий съезд на 120 км.

Водителям следует обращать внимание на временные дорожные знаки в зоне строительства, подчеркнули в Минтрансе региона.

Напомним, что завершить строительство южного обхода Арзамаса планируется в 2023 году.