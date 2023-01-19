Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 января 2023 16:19  [35] Ремонт трамвайного переезда на перекрестке улиц Линдовской и Коминтерна в Нижнем Новгороде завершили раньше срока
19 января 2023 16:13  [40] Станцию снеготаяния планируют построить в Московском районе Нижнего Новгорода
19 января 2023 16:03  [51] "Школа младших командиров" появилась на базе Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода
19 января 2023 15:49  [73] Флешмоб в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда прошел в нижегородском Парке Победы
19 января 2023 15:22  [86] Процедуру выборов в Молодежный парламент Дзержинска предложили изменить
19 января 2023 15:09  [86] Более 2,5 тысяч надписей закрасили на домах Приокского района в 2022 году
19 января 2023 14:58  [115] Мэрии Нижнего Новгорода вынесено предостережение за сброс стоков ливневых и дренажных вод в Оку и Волгу
19 января 2023 14:31  [125] Международный пассажиропоток в аэропорте Нижнего Новгорода в 2022 году сократился на 68%
19 января 2023 14:24  [110] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 20-23 января
19 января 2023 14:16  [124] В Нижегородской области проходит акция "Мой выбор" по профессиональной ориентации школьников
Общество

Флешмоб в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда прошел в нижегородском Парке Победы

19 января 2023 15:49  [73] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

В Парке Победы Нижнего Новгорода прошли памятное мероприятие и флешмоб, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Как сообщили организаторы мероприятия - НРО "Волонтерской Роты Боевого Братства" - в нем приняло участие около 400 человек.

Участники выстроились в пятиконечную звезду и надпись "18.01.1943", подняв над головой фонарики, а также одели "блокадные светлячки" - специальную светоотражающую одежду, которую использовали в целях безопасности жители блокадного Ленинграда.

В центре звезды был зажжен пиротехнический фонтан искр, символизирующий успех военной операции "Искра", в ходе которой и был совершён прорыв блокады Ленинграда.

"Искра, зажженная ровно 80 лет назад под Ленинградом, разгорелась в яркое пламя, которое не дало фашистам одержать победу над русским народом. Мы помним о подвигах наших предков. И сегодня, как и во времена Великой Отечественной войны, вся страна объединяется в борьбе с внешними захватчиками и оккупантами. Победа будет за нами!", - подчеркнул руководитель регионального отделения "Волонтерской Роты Боевого Братства" Роман Зыков.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Памятные даты Парк Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph