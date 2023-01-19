Флешмоб в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда прошел в нижегородском Парке Победы Общество

Фото: организаторы мероприятия

В Парке Победы Нижнего Новгорода прошли памятное мероприятие и флешмоб, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Как сообщили организаторы мероприятия - НРО "Волонтерской Роты Боевого Братства" - в нем приняло участие около 400 человек.

Участники выстроились в пятиконечную звезду и надпись "18.01.1943", подняв над головой фонарики, а также одели "блокадные светлячки" - специальную светоотражающую одежду, которую использовали в целях безопасности жители блокадного Ленинграда.

В центре звезды был зажжен пиротехнический фонтан искр, символизирующий успех военной операции "Искра", в ходе которой и был совершён прорыв блокады Ленинграда.

"Искра, зажженная ровно 80 лет назад под Ленинградом, разгорелась в яркое пламя, которое не дало фашистам одержать победу над русским народом. Мы помним о подвигах наших предков. И сегодня, как и во времена Великой Отечественной войны, вся страна объединяется в борьбе с внешними захватчиками и оккупантами. Победа будет за нами!", - подчеркнул руководитель регионального отделения "Волонтерской Роты Боевого Братства" Роман Зыков.