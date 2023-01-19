Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
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Правила работы уличных музыкантов и аниматоров Нижнего Новгорода обсудили в ЗСНО

19 января 2023 16:40  [283] Общество

Правила работы уличных музыкантов и аниматоров Нижнего Новгорода обсудили в областном Законодательном собрании. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

В региональный парламент поступают обращения нижегородцев, которые страдают от уличного шума, в том числе от музыкантов, работы заведений общепита и т.д.

Члены комитета по ЖКХ И ТЭК под председательством Владимира Беспалова рассмотрели возможные варианты решения данной проблемы. Среди прочих парламентарии выделили издание администрацией Нижнего Новгорода специального постановления, в котором бы регламентировалась работа представителей индустрии развлечений.

Как указал председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Беспалов, при решение проблемы парламент внимательно изучает опыт других регионов России.

"Важно вместе с жителями, администрацией, депутатским корпусом найти компромиссный вариант, который позволит работникам индустрии развлечений не мешать людям. Мы изучаем общественное мнение по поводу возможных изменений в региональный закон о тишине. Планируется определить часы и разрешенные площадки, чтобы такое соседство не мешало друг другу. Ведь музыканты и артисты часто работают в праздники и создают людям настроение", - рассказал Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что нижегородцы принимают участие в подготовке законопроекта о тишине на сайте Заксобрания.

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Теги:
Законодательное собрание Музыка Развлечения
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