Строительство школы и многоквартирного дома в микрорайоне Боталово-4 Борского округа идет в соответствии с графиком Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Глава МСУ, секретарь местного отделения "Единой России" городского округа город Бор Алексей Боровский проверил строящиеся объекты в Боталово-4 в рамках контроля за реализацией народной программы.

Глава городского округа посетил строительные площадки многоквартирного жилого дома и школы, обсудил с подрядчиками ход работ.

В микрорайоне строится 109-квартирный дом в рамках 4-го этапа федеральной программы по расселению аварийного фонда.

Работы на строительной площадке идут полным ходом, заложен фундамент, сейчас он подготавливается под перекрытие плитами. Подрядчик приступает к монтажу гидроизоляции. На площадке работают 37 человек, работы ведутся согласно графику.

Всего в этом году в городском округе по программе расселения будет построено два многоквартирных дома. В Боталово-4 и в п. Чистое Борское. Строительство данных домов позволит полностью закрыть 4-й этап программы.

Второй объект в жилом районе – школа на 1 000 мест. Строители вышли на нулевой цикл, самый трудоемкий объем работ. На объекте была небольшая задержка, связанная с изменением проекта фундамента. С учетом особенностей грунта принято решение о заливке монолитной плиты, что позволит в дальнейшем избежать усадок.

Сейчас ведутся работы по строительству инженерных коммуникаций. На стройплощадке работают порядка 60 человек, к концу недели подрядчик планирует увеличить их число до 70. К февралю планируется выполнить кладку первого этажа.

"Мы активно взаимодействуем с подрядной организацией, помогаем с решением текущих задач. Школа на 1 000 мест необходима борчанам. Этот объект значительно сократит количество обучающихся во вторую смену, а также сотни учеников смогут посещать школу рядом с домом", - отметил Алексей Боровский.

Сдача обоих объектов запланирована на 2023 год.

Напомним, строительство новых и капитальный ремонт образовательных учреждений в числе приоритетных направлений народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа".

Также в народной программе зафиксирована необходимость продолжить программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Ранее эту инициативу поддержал Президент, и 45 млрд рублей были выделены на переселение не только из тех домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года, но и те, которые стали аварийными позже – до 1 января 2021.

В рамках работы "партийного десанта" ответственные от местных отделений партии и депутаты "Единой России" всех уровней контролируют качество и сроки работ на объектах.