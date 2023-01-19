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Уборка после смерти в "СпецУборка", почему это того стоит

19 января 2023 18:19  [177]

Найм квалифицированного клинингового персонала подарит комфорт и покой, которые так необходимы каждому среди множества повседневных дел и изнурительной работы. Клининговая команда "СпецУборка" в Санкт-Петербурге— надежная компания, о чем свидетельствует множество положительных отзывов и рекомендаций от клиентов. Широкий спектр всех услуг означает, что для выполнения всех необходимых работ по уборке достаточно нанять только одну бригаду уборщиков. Услуга https://spec-uborka.ru/category/uborka-posle-smerti/ предоставляется в Санкт-Петербурге.

Дезинфекция после смерти

Уборка после трупа (в зависимости от степени загрязнения и ситуации, имевшей место в данном учреждении) включает в себя такие мероприятия, как, в том числе, полное опорожнение жилища, удаление фекалий, дезинфекция умершего и удаление крови с поверхности трупа (смерть в результате несчастного случая, самоубийства или убийства).

Уборка мест после смертей — не единственная часть деятельности. Их клиенты также пользуются нашими услугами во многих других случаях, требующих поддержки профессиональной команды, занимающейся стерилизацией зданий.

В рамках услуги:

  • сдают материалы на утилизацию;
  • при необходимости снимают полы, обои, вагонку, штукатурку, глазурь;
  • удаляют биологические загрязнения (кровь, ткани, др.);
  • проводят обработку для уничтожения насекомых;
  • озонирование, удаление трупного запаха, безопасность, дезинфекция.

Во-первых, прежде чем выбрать компанию, которой отдают на аутсорсинг такую важную услугу, как уборка после умершего, необходимо проверить ее квалификацию и сертификаты. Неправильно проведенные мероприятия по уборке мест смерти представляют угрозу для здоровья и даже жизни людей, находящихся в зараженных помещениях. Кроме того, неправильная дезинфекция после смерти также приводит к сильному запаху, что является следствием активности бактерий в, казалось бы, чистом помещении.

Однако из-за отсутствия соответствующих правовых норм большая часть поставщиков услуг на рынке являются любителями, полагающимися на метод проб и ошибок, используя общедоступные химические вещества, которых, несомненно, оказывается недостаточно. Дезинфекция квартир, проводимая обычными моющими средствами на основе хлора, — явление предосудительное. Помощь в трудных жизненных ситуациях – важнейший и приоритетный элемент деятельности компании.

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