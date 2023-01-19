Нижегородский цирк возглавила директор цирка в Екатеринбурге Тамара Бортникова, сообщается на сайте Росгосцирка.
Как сообщила первый заместитель генерального директора Росгосцирк Татьяна Бушкова, Тамара Бортникова назначена в Нижегородский цирк 19 января, которая до 2017 года "успешно возглавляла Тульский, Рязанский и Екатеринбургский государственные цирки".
При этом отмечается, что Тамара Бортникова не уходит с должности директора цирка в Екатеринбурге, а будет на время его ремонта совмещать две должности, и совместно с техспециалистами будет курировать ход строительных работ в екатеринбургском цирке.
Первый замгендиректора Росгосцирка отметила, что "Тамара Бортникова опытный руководитель, выразив при этом уверенность, что под её руководством цирк Нижнего Новгорода выйдет на лидирующие позиции.
СПРАВКА:
Тамара Бортникова окончила экономический факультет Алтайского госуниверситета по специальности "Антикризисное управление", кроме того имеет диплом Алтайской академии культуры и искусств.
Она также курирует вопросы оперативного управления продажами и проведение гастролей в цирках Омский, Рязанский, Брянский, Тульский и др.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+