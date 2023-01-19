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Происшествия

Несколько человек получили травмы в результате взрыва газа в доме в Лукоянове

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Хлопок газовоздушной смеси произошел в деревянном расселенном доме по улице Пушкина в Лукоянове утром 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС.

В результате взрыва часть конструкций здания обрушилась. Известно, что пострадали два человека, погибших нет.

Также спасатели извлекли из под обломков разрушенного здания еще одного человека и передали его медицинской службе. Информация о причинах ЧП в настоящее время уточняется.

 

 

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Теги:
Лукоянов МЧС
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