Несколько человек получили травмы в результате взрыва газа в доме в Лукоянове

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Хлопок газовоздушной смеси произошел в деревянном расселенном доме по улице Пушкина в Лукоянове утром 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС.
В результате взрыва часть конструкций здания обрушилась. Известно, что пострадали два человека, погибших нет.
Также спасатели извлекли из под обломков разрушенного здания еще одного человека и передали его медицинской службе. Информация о причинах ЧП в настоящее время уточняется.
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