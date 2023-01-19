Эксперт-мониторинг событий с 13 по 20 января 2023 года от АНО "Минин-центр Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Затишье перед бурей

Эксперт "Минин – центра", к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов подчеркивает, что основным лейтмотивом прошедшей недели стало взятие российскими войсками города Соледара. О его важности говорит тот факт, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили на участке Бахмут– Соледар–Константиновка–Часов Яр до 27 боевых частей, не в последнюю очередь за счёт переброски резервов с Херсонского, Запорожского и Сватовского направлений. Такая концентрация войск во многом стала их уязвимым местом, дав возможность российским войскам наносить превентивные удары по скоплениям личного состава и техники. Хотя довольно сложно говорить о численных параметрах потерь украинских войск, даже в небольшом по площади Соледаре за месяц активных боев побывало 7 разных частей, что говорит об интенсивной ротации личного состава, обусловленного как раз большим количеством убитых и раненых. Так или иначе, но оборона Соледара и Бахмута ослабила позиции ВСУ на многих других участках фронта. В прессе даже прошла информация о начале строительства украинцами оборонительных линий на Запорожском направлении, хотя ранее здесь был один из самых уязвимых участков именно для российских войск. Сейчас перед Командующим ВСУ Валерием Залужным стоит непростая дилемма: контратаковать, пытаясь вернуть хотя бы часть утраченных позиций, либо отводить войска из Бахмута и Северска на так называемую третью линии обороны Константиновка–Краматорск–Славянск. Во втором случае это означает, что и план контрнаступления на Кременную с последующим выходом на агломерацию Северодонецк–Рубежное–Лисичанск также становится крайне проблематичным. С высокой долей вероятности именно этим вопросам была посвящена личная встреча украинского главкома с главой комитета начальников штабов Пентагона Милли 17 января в Польше.

Фактически в день установления контроля над Соледаром новым командующим специальной военной операцией назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями стали Сергей Суровикин, являвшийся до этого командующим группировкой СВО, заместитель Начальника Генштаба Алексей Ким и Главком сухопутных войск Олег Салюков. Само по себе назначение Герасимова не является полной неожиданностью, поскольку он фактически и так руководил спецоперацией, а Суровикин реализовывал на практике его стратегические подходы. Очевидно, что такие перестановки обусловлены не в последнюю очередь чисто техническими задачами. Так, не совсем понятны были субординационные отношения Суровикина с командующими округами, войска которых были задействованы в ходе СВО, с Черноморским флотом и ВКС. Не следует забывать, что после 30 сентября народные милиции ДНР и ЛНР стали частью вооруженных сил России, однако они действуют в прежнем составе, поскольку их переформирование в условиях боевых действий вряд ли целесообразно. Интеграция их в состав российских войск также вряд ли под силу командующему ранга Суровикина. Не стоит всерьёз рассматривать версию украинских медиа и телеграмм каналов, что это некий политический ответ Пригожину, который чуть ли не превратился в политическую фигуру на фоне событий в Соледаре. Разговоры о его «конфликте» с Герасимовым основаны на крайне сомнительном ролике, в котором якобы бойцы Вагнера в украинских бронежилетах «Корсар» говорят нелицеприятные вещи в адрес начальника российского Генштаба, заявляя при этом, что они штурмуют Бахмут (а не Артёмовск!) без снарядов, что явно не согласуется с мощной артиллеристской поддержкой всей операции на бахмутско-соледарском направлении, хотя это признают даже украинские источники. В действительности Пригожин является, по сути, штатским менеджером военной компании, а в последнее время и медийной фигурой. Сам же Вагнер встроен в цепочку командования группировки российских войск в зоне СВО, действуя во взаимодействии с другими частями и подразделениями. Так, в ходе штурма Соледара подразделения Вагнера первоначально проводили отвлекающий манёвр на юго-восточных подступах к центральной части, в то время как бойцы ВДВ на нескольких БМД-3 осуществили 6 км бросок из Яковлевки и овладели районом многоэтажек в северной части города – Носовке (по названию улицы Носова).

Гораздо важнее, что назначение Герасимова стало определенным ответом на встречу Зеленского с польским президентом Дудой и литовским лидером Науседой во Львове в рамках так называемой Люблинской тройки. Фактически активизировались разговоры о непосредственном вовлечении Польши в конфликт, по крайне мере в плане размещения на Западной Украине небольшого контингента. Ясно, что Литва, не обладая достаточными военными ресурсами, имеет возможность обеспечить давление на Россию путём блокады Калининградской области, что уже имело место с 18 июня по 23 июля. Практически одновременно с этим было заявлено о передаче Украине бронетехники, в частности британских танков Челленджер 2 и немецких Леопард 2, что в определенной степени можно рассматривать как дальнейшую эскалацию конфликта, поскольку танк – это наступательное вооружение. До настоящего момента НАТО воздерживалось от предоставления собственно западных моделей тяжелой бронированной техники. Не следует забывать, что Герасимов один из трёх должностных лиц, наряду с Путиным и Шойгу, обладающих доступом к "ядерному чемоданчику" и его назначение командующим СВО – это явный месседж, что Москва готова к "повышению градуса".

Кадровые изменения в командовании СВО породили дискуссии о возможном начале российского широкомасштабного наступления на трёх направлениях: на Донбассе (Суровикин), с территории Крыма (Ким) и с территории Беларуси (Салюков). Очевидно, что не имея доступа к планам российского военного и политического руководства, об этом можно говорить лишь теоретически. С одной стороны, можно сказать, что наступление фактически началось с активизизацией действий российских войск на Сватовском направлении, что связано с ослаблением здесь позиций ВСУ из-запереброски103-й, 27-й, 92-й и 40-йбригад для усиления линии обороны в Соледаре – Бахмуте.В таком случае российские войска смогут в ближайшей перспективе возвратить контроль над частью Харьковской области, потерянный в сентябре, что приведет к постепенному окружению группировки ВСУ в Славянске и Краматорске. С этой точки зрения Россия и дальше будет проводить менее затратную операцию по постепенному «перемалыванию» ресурсов противника, а усиление белорусской группировки следует рассматривать как противовес усилению «Восточного фланга НАТО» против Беларуси и Калининградской области. Очевидно, что решение о поставках западных танков на Украину также свидетельствует о серьезных потерях в ВСУ в технике, а также об исчерпании запасов советского вооружения в странах бывшего Варшавского договора. Здесь возникает вопрос, насколько запасы вооружения на Западе будут достаточны для поддержания способности ВСУ к боевым действиям высокой интенсивности. С качественной точки зрения западные танки имеют как преимущества, так и недостатки. Так, использование британским Челленджером пушки с нарезным стволом существенно сужает линейку используемых боеприпасов и предполагает его более быструю изнашиваемость. Также как и Леопард 2 они оба достаточно тяжелые машины (около 60 тонн), что представляет трудности при их транспортировке по шоссейным дорогам и мостам, большой расход топлива, а кроме того, они довольно сложны в обслуживании.

В пользу версии подготовки активного наступления говорит качественное изменение целей воздушных ударов по территории Украины. Теперь лишь 20% ударов приходится на энергетическую инфраструктуру, а остальные нацелены на украинскую ПВО и прежде всего РЛС батарей Aspide, Hawk, Crotale, С-300 и Бук, способных поражать цели на высоте более 6 тыс. км. Ещё с 29 декабря россияне стали использовали беспилотники E-95M для вскрытия радаров противовоздушной обороны и противорадиолокационные ракеты Х-58, головки самонаведения которой, могут наводиться на радиолокационные станции. Фактически речь идёт о скором предоставлении российским бомбардировщикам свободы передвижения на больших высотах над всей территорией Украины. Кроме того целями стали противобатарейные радары, в том числе западного производства (AN/TPQ-48, AN/TPQ-36), которые из-за своей высокой стоимости вряд ли будут восполнены в ближайшее время. Также показательно, что НАТО перебросило 3 самолета ДРЛО E-3 на авиабазу Отопени в Румынии, что косвенно говорит о сбоях в украинской системе раннего предупреждения ПВО на основе информации, предоставленной НАТО. Так, 14 января были нанесены удары по Киеву, Запорожью и Очакову, а украинские системы ПВО даже не сработали. Высока вероятность, что были задействованы высокоэффективные российские системы установки помех Р-330Ж "Житель" и "Красуха-4", создающие зоны невидимости для натовских воздушных и спутниковых систем обнаружения.

Рискнём предположить, что российское военное и политическое руководство рассматривает оба варианта продолжения СВО, а конечный выбор будет обусловлен, в том числе позицией западных стран. Очевидно, что события закончатся в формате переговоров, поскольку обе стороны, включая РФ и Запад, нуждаются в легитимации своих интересов. Тем не менее, переговорные позиции будут определяться не в последнюю очередь именно «линией фронта» и осознанием каждой стороной собственных возможностей для продолжения конфликта.

Региональная тема - Медиахакинг, как элемент гибридной войны.

Эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов отмечает, что 18 января 2023 года в Нижний Новгород с рабочим визитом приехал Сергей Нешков - медиатехнолог, кандидат политических наук, специалист по информационным войнам, психологическим операциям и акциям прямого действия, эксперт в области управления гражданскими кампаниями. Приезд был организован Нижегородским отделением федеральных движений «Русская мечта», «Изборский клуб» и НГЛУ им.Н.А. Добролюбова.

В рамках программы визита Сергей Нешков встретился с ректором НГЛУ Жанной Никоновой, деканом Высшей школы международных отношений и мировой политики, советником ректора Светлана Колобовой, председателем нижегородского отделения движения «Русской мечты» Ореховым Алексеем Николаевичем. На встрече обсудили варианты сотрудничества с нижегородским ВУЗом, со столетней историей и дальним горизонтом планирования будущего. Гость провел лекцию со студентами иняза, рассказав о теоретических аспектах, целях и технологиях применения медиахакинга, а также о генерации медиавирусов, что вызвало большой интерес у слушателей.

Далее была проведена встреча с Антоном Казаковым руководителем аппарата Городской Думы города Нижнего Новгорода и депутатом Городской Думы Скоробогатовой Татьяной Александровной, на которой был обсужден ряд вопросов по привлечению молодежи к изучению информационных процессов и кибербезопасности.

По итогам плодотворного визита Сергей Нешков выразил желание создать "Центр когнитивной обороны" на базе НГЛУ и других ведущих ВУЗов Нижегородского региона с дальнейшим привлечением спикеров из федеральных органов власти. Надеюсь, что эта инициатива найдет поддержку и в правительстве Нижегородской области.

Муниципальная тема – Имя им легион

Эксперт "Минин–центра", Алексей Орехов отмечает, что депутаты Госдумы предложили создать стоп - лист, в который будут внесены уехавшие или публично осудившую Россию деятели культуры. Это будет запрет на трансляции и выступления по федеральным каналам, а также на участие в проектах с государственным финансированием.

На мой взгляд это надо было сделать давным - давно. Тот поток грязи который льется от так называемых деятелей культуры только увеличивается . А ведь эти деятели получили образование, зарабатывали и продолжают делать это и сейчас, именно у нас в стране.

Вот только недавно прошли спектакли, некой Лии Ахеджаковой по пьесе иноагента Л. Улицкой " Мой друг Вениамин", причем в самом центре Нижнего Новгорода.

Это та самая Ахеджакова, которая известна своими антироссийскими и руссофобскими публичными заявлениями. "Устала от мнимого величия России и борьбы за " свои земли". Хочу приехать в Украину после её победы!" Это вот как вам нравится? Некоторые скажут, мол, женщина в возрасте, мало ли чего. Но это не единичный случай.

Вот ещё персонаж покрупнее, помасштабнее - театральный режиссер, народный артист РФ, Иосиф Райхельгауз, не скрывающий своего отношения к СВО и открыто поддержавший убийство в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе: После 2 мая воздух в Одессе стал чище ( С) Иосиф Райхельгауз. А 28 июля 2022 года, Райхельгауз выступая в эфире 1- го канала, заявил, что в ближайшее время он же займётся постановкой в питербургском Александрийском театре. Зарабатывать деньги Райхельгауз хочет и видимо может это только в ненавистной ему России.

А сколько ещё таких? Может всё-таки нам всем сообща прекратить весь этот шабаш от "невменяемых деятелей развлекательного жанра