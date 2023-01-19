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Экономика

Сергей Морозов встретился с нижегородскими предпринимателями

20 января 2023 16:54  [200] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел очередную встречу с предпринимательским сообществом, организованную совместно с Торгово-промышленной палатой региона и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Павлом Солодким.

Вопросы представителей бизнеса касались взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, развития дорожной инфраструктуры, выделения и перепланировки помещений.

Сроки подключения бизнеса к сетям тепло- и водоснабжения планируется сократить до шести месяцев. Отвечая на вопрос о сроках подключения к электросетям, Сергей Морозов сообщил, что региональное правительство намерено заключить договор с ПАО "Россети Центр и Приволжье" об информационном обмене для сопровождения заявок на подключение, поступающих федеральному поставщику от нижегородских предприятий и бизнеса.

Еще одно важное направление работы правительства Нижегородской области – развитие транспортной инфраструктуры, на которую напрямую завязаны логистические решения предприятий. Сергей Морозов сообщил, что уже летом 2023 года будет сдан в эксплуатацию южный обход Арзамаса, это качественно улучшит транспортную обеспеченность юга Нижегородской области.

"Прямой диалог бизнеса и власти всегда полезен, причем положительный эффект работает в обе стороны. Мы получаем "обратную связь" от предпринимателей по самым разным проблемам и можем скорректировать свои направления деятельности. Предприниматели получают из первых уст информацию для планирования инвестиционной деятельности, инфраструктурного развития и могут синхронизировать свою работу", - отметил Сергей Морозов.

Как отметил Павел Солодкий, бизнес находит новые ниши в зависимости от изменения экономической и политической ситуации. Поэтому диалог бизнеса и власти должен быть постоянным.

"Сегодня особенно важно максимальное сокращение сроков по подключению к сетям для ускорения инвестиционных процессов. Не все вопросы удается решать быстро, но мы не отступим, потому что наша общая задача – создавать в регионе благоприятный климат для развития предпринимательства", - сказал Павел Солодкий.

Ранее Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области подвел итоги работы экспертов pro bono в 2022 году.

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Теги:
бизнес Предприниматели
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