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Общество

Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области 23-27 января

21 января 2023 13:44  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области 23-27 января. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.

Согласно информации, в рамках мероприятий пройдут групповые консультации психолога с обсуждением вопросов трудоустройства и профессионального развития. Психологи помогут определить уровень притязаний соискателя и при необходимости дадут рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Также участникам дадут советы по составлению резюме и рекомендации для успешного прохождения собеседования.

Так, 23 января мероприятия пройдут в Заречном филиале Нижегородского центра занятости (с 11.00 до 13.00) и Городецком филиале (с 9.30 до 10.30). 25 января профориентационное мероприятие проведет Балахнинский филиал (с 9.00 до 11.00). Дзержинский филиал ждет соискателей 26 января (с 11.00 до 12.00), Кстовский филиал – 27 января (с 9.00 до 10.00).

За подробной информацией можно обратиться в соответствующие филиалы центра занятости населения.

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