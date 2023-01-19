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Общество

Жизненные ситуации для работы в рамках Национальной социальной инициативы определили в Нижегородской области

21 января 2023 16:23  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заседание регионального штаба Национальной социальной инициативы в Нижегородской области совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" состоялось 19 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мероприятии под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова приняли участие уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, министр образования и науки Ольга Петрова, первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина, руководитель отдела социальных проектов АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" и региональный сервисный уполномоченный Екатерина Ширманова, а также представители профильных органов исполнительной власти.

"Нижегородская область - один из немногих регионов, который решил пойти по новому пути в выборе жизненных ситуаций. Ранее перечень предложений поступал непосредственно от АСИ, в этом году мы определяли их самостоятельно, учитывая региональные особенности. Все жизненные ситуации выбирались на основании аудита и диагностики социальных услуг в регионе, проведенного командой сервисного уполномоченного Нижегородской области совместно с органами исполнительной власти", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

В результате было определено шесть жизненных ситуаций для разработки дорожных карт: "Повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан в возрасте 50+ через организацию профессионального обучения", "Трудоустройство бывших заключенных", "Возвращение к мирной жизни", "Повышение качества коррекционного образования и оказания психолого-педагогической помощи путем создания региональной сети ППМС-центров и ПМПК", "Профилактика абортов и отказов от новорожденных детей», «Начало предпринимательской деятельности для детей от 14 до 18 лет".

"Вся работа проекта направлена на улучшение качества услуг и сервисов в социальной сфере и основана на принципах клиентоцентричности. Например, в прошлом году мы взяли тему занятости граждан с инвалидностью, и благодаря совместной работе сократили сроки их трудоустройства. Сейчас мы также постарались определить именно те направления, которые нуждаются в модернизации в первую очередь. В этом году Нижний Новгород получил статус Молодежной столицы России, и мы не обошли это событие стороной – впервые включили в развитие НСИ направление молодежной политики, будем думать над тем, как включать нашу молодежь в предпринимательскую деятельность", - рассказала Ольга Щетинина.

Основной целью работы над выбранными жизненными ситуациями уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына считает повышение качества уровня жизни указанных категорий граждан. 

"Под термином "жизненные ситуации" скрываются трудности, с которыми нижегородцы сталкиваются в повседневной жизни – будь то устройство ребенка в детский сад или получение высокотехнологичной медицинской помощи. Деятельность штаба мне показала, как тщательно органы власти подходят к выбору “узких” тем и как детально прорабатывают способы улучшения своих услуг для граждан. Я, как уполномоченный по правам человека, обязательно буду участвовать в этом значимом для общества проекте", - резюмировала она.   

В рамках работы над выбранными жизненными ситуациями будет составлен индивидуальный план по внедрению НСИ - комплекс мероприятий и решений по улучшению сервисного и производственного процессов оказания социальных услуг, проработки решений, выявлению и последовательному устранению барьеров, с которыми сталкиваются граждане.

После реализации лучшие практики Национальной социальной инициативы готовятся к внедрению в регионах на платформе "Смартека".

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