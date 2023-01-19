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Почему стоит открыть производство в свободной экономической зоне

22 января 2023 12:05  [98]

Если вы занимаетесь бизнесом и вам требуется аренда производственных площадей, вам могли не раз давать рекомендации обратиться в свободную (также - особую) экономическую зону. Это территория, где действуют правила, отличные от общих: здесь меньше налог на прибыль (а ряд других налогов вообще не требуется платить), резидентам оказывается содействие во всех вопросах, связанных с бизнесом.

Почему стоит арендовать производственные помещения в таких зонах и как это может быть выгодно вам?

Преимущества аренды в ОЭЗ

Существует специальное понятие "промышленно-производственная зона" - именно в ней рекомендуется работать, если ваш бизнес связан с производством. Аренда помещения в ОЭЗ часто востребована для таких предпринимателей. Кроме того, спросом пользуются торговые, сервисные, технико-внедренческие и другие зоны.

Перед тем, как выбрать наиболее подходящую площадку, обратите внимание на то, что здесь предлагается:

  • расположение зданий, их площадь, общая площадь территории;
  • состояние коммуникаций, подключение к электро- и водоснабжению;
  • возможность устанавливать различную аппаратуру, её наличие;
  • типы производства, которое можно здесь вести.

Хорошие условия предлагает ОЭЗ "Технополис" в Москве. На странице https://technomoscow.ru/investments/ можно узнать подробнее о помещениях, которые здесь сдаются в аренду.

Выгоды для предпринимателей

В большинстве случаев, когда оформляется аренда земли в ОЭЗ, она экономически выгодна - если бизнесмен становится резидентом такой зоны, он освобождается от уплаты НДС, а налог на прибыль составляет всего 2%.

К тому же предпринимателям предлагается аренда промышленных помещений, хорошо оснащённых в техническом плане. Что бы вы ни производили (вплоть до сложных механизмов), здесь всегда есть подходящее оборудование.

Предоставляются и дополнительные услуги. Любая аренда площади под производство в свободной экономической зоне "Технополис" предполагает, что эта площадь будет надёжно охраняться, на ней поддерживается чистота, а если аппаратура оказывается неисправной, её ремонтируют здесь же - и для этого, как правило, не требуется много времени.

Став резидентом ОЭЗ, вы полностью освобождаетесь не только от налогов (за исключением налога на прибыль), но и от таможенных пошлин. Такие условия создаются для поддержки российского бизнеса и производства отечественных товаров.

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