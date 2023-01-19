Рефинансирование ипотеки

Рефинансирование ипотеки в 2023 году может стать хорошим способом снизить ежемесячные платежи. Достаточно найти банк, предлагающий более выгодные условия кредитования, и передать ему свое текущее обязательство. 2023 год оказывается очень сложным для людей, выплачивающих ипотечные кредиты. Их взносы по кредиту значительно увеличились из-за инфляции и повышения процентных ставок в предыдущем году. Если рассрочку становится все труднее нести, стоит рассмотреть возможность рефинансирования кредита. Рефинансирование ипотечного кредита предназначенный для погашения другого.

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Что такое ипотечный перевод?

Передача жилищного кредита в другой банк в банковской номенклатуре называется рефинансированием.

Что такое рефинансирование ипотеки?

Процесс заключается в погашении более раннего, более дорогого кредита за счет денег, полученных от нового, более дешевого обязательства. Это услуга, адресованная людям, которые взяли жилищный кредит на невыгодных условиях и сейчас борются с последствиями. Рефинансирование предназначено для погашения конкретного кредита, поэтому изменить его цель невозможно. Если рефинансирование предназначено для кредита, взятого на покупку недвижимости, кредит рефинансирования функционирует как ипотека.

Когда можно перевести ипотеку в другой банк?

На самом деле, всегда можно рефинансировать свою ипотеку. Однако на практике это не всегда окупается. Передача кредита в другой банк имеет смысл в основном тогда, когда находят предложение с более выгодными условиями кредита, чем те, которые есть в настоящее время. В настоящее время многие заемщики борются с увеличением стоимости обязательств и, соответственно, платежей по кредиту. Во многом это зависит от невыгодных условий договора, заключенного много лет назад.

Проблема, например, высокая банковская маржа, слишком короткий период погашения или переменная процентная ставка. При переводе кредита в другой банк можно изменить эти условия - на те, которые будут адаптированы к текущему финансовому положению и реалиям рынка.

Выгодно ли перевести ипотеку в другой банк?

Это определенно стоит того, потому что рефинансирование ипотеки дает возможность снизить расходы на финансирование, а также уменьшить ежемесячные платежи по кредиту. В настоящее время процентные ставки по ипотечным кредитам увеличились в связи с повышением базовой ставки НБП, имевшим место в прошлом году. Хотя процентные ставки не изменились с сентября, они все еще не снижаются из-за высокой инфляции. Если ежемесячные платежи слишком сильно обременяют домашний бюджет, стоит найти банк, который предлагает, например, более низкую маржу, что снизит процентную ставку по кредиту.

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