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Общество

Что будет, если не передавать показания счетчика

23 января 2023 10:44  [107] Общество

Гарантирующий поставщик электроэнергии напоминает о необходимости ежемесячно передавать показания прибора учета электроэнергии с 23 по 25 число. 

В случае, если клиент "ТНС энерго НН" не передает показания, то, согласно законодательству, начисления будут производиться первые 3 месяца по среднемесячному потреблению, далее – по нормативу. При этом сумма в квитанции может быть значительно выше. Поэтому целесообразно ежемесячно передавать показания и оплачивать фактически потребленную электрическую энергию. 

Случаи, когда клиенты компании временно не проживают в жилом помещении, не должны считаться исключением. Необходимо передавать показания прибора учета ежемесячно, даже если в квартире или частном доме никто не проживает, и фактическое потребление составляет 0 кВт*ч. Потребителю достаточно просто передавать одни и те же, неизменные, данные счетчика. Если этого не делать, то можно столкнуться с неожиданным долгом за электроэнергию или даже – с отключенным за долги электричеством. 

Не забывайте передавать в срок данные прибора учета. Сделать это можно за пару минут, воспользовавшись одним из удобных дистанционных сервисов: 

На сайте "ТНС энерго НН";
В мобильном приложении "ТНС энерго" для iOS или Android;
В личном кабинете "ТНС энерго";
с помощью голосового помощника "Алиса";
по телефону Единого контактного центра (831) 440-00-04 или (831) 233-09-70;

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Теги:
ТНС Энерго
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