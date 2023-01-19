Что будет, если не передавать показания счетчика Общество

Гарантирующий поставщик электроэнергии напоминает о необходимости ежемесячно передавать показания прибора учета электроэнергии с 23 по 25 число.

В случае, если клиент "ТНС энерго НН" не передает показания, то, согласно законодательству, начисления будут производиться первые 3 месяца по среднемесячному потреблению, далее – по нормативу. При этом сумма в квитанции может быть значительно выше. Поэтому целесообразно ежемесячно передавать показания и оплачивать фактически потребленную электрическую энергию.

Случаи, когда клиенты компании временно не проживают в жилом помещении, не должны считаться исключением. Необходимо передавать показания прибора учета ежемесячно, даже если в квартире или частном доме никто не проживает, и фактическое потребление составляет 0 кВт*ч. Потребителю достаточно просто передавать одни и те же, неизменные, данные счетчика. Если этого не делать, то можно столкнуться с неожиданным долгом за электроэнергию или даже – с отключенным за долги электричеством.

Не забывайте передавать в срок данные прибора учета. Сделать это можно за пару минут, воспользовавшись одним из удобных дистанционных сервисов:

На сайте "ТНС энерго НН";

В мобильном приложении "ТНС энерго" для iOS или Android;

В личном кабинете "ТНС энерго";

с помощью голосового помощника "Алиса";

по телефону Единого контактного центра (831) 440-00-04 или (831) 233-09-70;