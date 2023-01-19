Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
23 января 2023 11:56  [102] Нижегородцы смогут встретиться с потомком рода русского композитора П.И. Чайковского Денисом фон Мекком
20 января 2023 18:10  [479] Более 150 мероприятий в культурных учреждениях Нижнего Новгорода доступно по "Пушкинской карте"
20 января 2023 14:25  [541] Тур на ретропаровозе "Морозный" на фабрику мороженого на Бору пройдет 12 февраля
20 января 2023 10:11  [340] Более 711 тысяч билетов было куплено в Нижегородской области по "Пушкинской карте" в 2022 году
19 января 2023 10:17  [311] Intervals Festival вновь пройдет в Нижнем Новгороде в августе 2023 года
18 января 2023 18:33  [357] Нижегородцы и туристы более 41,7 млн раз посетили учреждения культуры региона
18 января 2023 11:14  [236] Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink
16 января 2023 17:53  [416] Выставка "Наш рукотворный мир" откроется в АРТ-пространстве "36 гвоздей" 22 января
15 января 2023 09:35  [585] Нижегородский театр кукол начал подготовку к своему 95-летию
12 января 2023 18:54  [676] "Не цензура, а ответ общества": в России предложили создать стоп-лист артистов
Культура и отдых

Нижегородцы смогут встретиться с потомком рода русского композитора П.И. Чайковского Денисом фон Мекком

23 января 2023 11:56  [102] Культура и отдых

В Нижний Новгород с рабочим визитом прибудет потомок рода великого русского композитора П.И. Чайковского Денис фон Мекк. Он посетит Нижний Новгород с целью популяризации лучших культурных традиций своей семьи и рода П.И. Чайковского.

В ходе визита 24 января 2023 года Денис фон Мекк проведет две встречи с нижегородцами – ценителями музыки П.И. Чайковского и всеми, кто интересуется творчеством и биографией композитора.

В "Точке кипения" Нижегородского государственного педагогического университета имени К. Минина (пл. Минина и Пожарского, 7) в 14.00 пройдет лекция "Новые открытия Чайковского через 100 лет после смерти". В Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина в 17.00 состоится творческая встреча "Генеалогия связи родов Чайковских – Давыдовых – Фон Мекков" (ул. Варварская, 3).

Участники встреч узнают о потомках рода фон Мекк и П. И. Чайковского, смогут пообщаться с представителем рода фон Мекк, в течение многих лет поддерживающим развитие русской культуры и искусства.

Принять участие во встречах с Денисом фон Мекком могут все желающие, по предварительной регистрации.

Регистрация на лекцию "Новые открытия Чайковского через 100 лет после смерти" по ссылке.

Регистрация на творческую встречу "Генеалогия связи родов Чайковских-Давыдовых-фон Мекков" по ссылке.

Организаторами встреч выступают АНО «Центр развития и поддержки талантов "Признание" совместно с Международным благотворительным фондом имени Надежды Филаретовны фон Мекк.

Подробная информация на сайте: www.priznanienn.ru, по телефону +7 (902) 302-40-84 или электронной почте: info@priznanienn.ru

Справка 
Денис Андреевич фон Мекк – основатель и президент благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мекк, меценат, исследователь генеалогических линий и фактологии жизни фон Мекк, Чайковских, Давыдовых, член российских и зарубежных культурных и исторических обществ, издатель, коллекционер.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музыка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph