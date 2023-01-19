Нижегородцы смогут встретиться с потомком рода русского композитора П.И. Чайковского Денисом фон Мекком Культура и отдых

В Нижний Новгород с рабочим визитом прибудет потомок рода великого русского композитора П.И. Чайковского Денис фон Мекк. Он посетит Нижний Новгород с целью популяризации лучших культурных традиций своей семьи и рода П.И. Чайковского.

В ходе визита 24 января 2023 года Денис фон Мекк проведет две встречи с нижегородцами – ценителями музыки П.И. Чайковского и всеми, кто интересуется творчеством и биографией композитора.

В "Точке кипения" Нижегородского государственного педагогического университета имени К. Минина (пл. Минина и Пожарского, 7) в 14.00 пройдет лекция "Новые открытия Чайковского через 100 лет после смерти". В Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени В.И. Ленина в 17.00 состоится творческая встреча "Генеалогия связи родов Чайковских – Давыдовых – Фон Мекков" (ул. Варварская, 3).

Участники встреч узнают о потомках рода фон Мекк и П. И. Чайковского, смогут пообщаться с представителем рода фон Мекк, в течение многих лет поддерживающим развитие русской культуры и искусства.

Принять участие во встречах с Денисом фон Мекком могут все желающие, по предварительной регистрации.

Регистрация на лекцию "Новые открытия Чайковского через 100 лет после смерти" по ссылке.

Регистрация на творческую встречу "Генеалогия связи родов Чайковских-Давыдовых-фон Мекков" по ссылке.

Организаторами встреч выступают АНО «Центр развития и поддержки талантов "Признание" совместно с Международным благотворительным фондом имени Надежды Филаретовны фон Мекк.

Подробная информация на сайте: www.priznanienn.ru, по телефону +7 (902) 302-40-84 или электронной почте: info@priznanienn.ru

Справка

Денис Андреевич фон Мекк – основатель и президент благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мекк, меценат, исследователь генеалогических линий и фактологии жизни фон Мекк, Чайковских, Давыдовых, член российских и зарубежных культурных и исторических обществ, издатель, коллекционер.