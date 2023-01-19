Глеб Никитин сообщил об отправке штабом Дома народного единства очередной партии гумпомощи для военных

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин
Штаб на базе Дома народного единства в Нижегородской области сформировал новую крупную партию гуманитарной помощи для военных. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
По словам главы региона, очередная партия груза будет включать в себя необходимое обмундирование, теплые вещи. Также в составе груза есть печи, свечи длительного горения.
"Мобильные печи - вклад Дальнеконстантиновского актива общественных организаций ветеранов и инвалидов, который организовал в районе сбор средств. Среди активистов есть и бабушка мобилизованного. "Окопные" свечи и тёплые вещи - от прихожан храмов в Арманихе и Гремячей Поляне Дальнеконстантиновского района", - написал глава региона.
Глеб Никитин также поблагодарил всех неравнодушных нижегородцев за помощь и поддержку.
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