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Общество

Глеб Никитин сообщил об отправке штабом Дома народного единства очередной партии гумпомощи для военных

23 января 2023 14:26  [70] Общество
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Штаб на базе Дома народного единства в Нижегородской области сформировал новую крупную партию гуманитарной помощи для военных. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, очередная партия груза будет включать в себя необходимое обмундирование, теплые вещи. Также в составе груза есть печи, свечи длительного горения.

"Мобильные печи - вклад Дальнеконстантиновского актива общественных организаций ветеранов и инвалидов, который организовал в районе сбор средств. Среди активистов есть и бабушка мобилизованного. "Окопные" свечи и тёплые вещи - от прихожан храмов в Арманихе и Гремячей Поляне Дальнеконстантиновского района", - написал глава региона.

Глеб Никитин также поблагодарил всех неравнодушных нижегородцев за помощь и поддержку. 

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Теги:
Военные гуманитарная помощь
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