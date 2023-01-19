Молодую девушку госпитализировали после ДТП в Сормовском районе Происшествия

Четыре человека, в том числе 17-летняя девушка, пострадали в результате ДТП в Сормовском районе Нижнего Новгорода днем 23 января. Об этом в своем тг-канале сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, пострадавшую девушку с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в детскую клиническую областную больницу.

Среди трех других пострадавших мужчина и две женщины. У них диагностированы ушибы мягких тканей легкой степени тяжести. Всем троим назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Павловском районе.