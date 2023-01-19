Жители Нижегородской области смогут представить свои культурные проекты на президентские гранты Общество

Президентский фонд культурных инициатив проводит заявочную кампанию первого грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

В конкурсе могут участвовать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф в срок с 1 февраля по 20 марта 2023 года.

Проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ" и "Мы вместе".

"Мы вместе" - это направление, в котором необходимо представить проекты, нацеленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство, а также инициативы, которые способствуют развитию межкультурных связей, усилению чувства общности и единства.

Утвержденная сумма грантов для Нижегородской области составляет 93,65 млн рублей. Реализация проекта, на финансовое обеспечение которого запрашивается грант, должна начинаться не ранее 1 августа 2023 года и завершиться не позднее 31 декабря 2024 года.

Победителям конкурса рекомендуется присоединиться к программе "Пушкинская карта" в случае соответствия возрастным ограничениям (от 14 до 22 лет).

Подвести итоги конкурса и разместить их на официальном сайте фонда планируется не позднее 30 июня 2023 года.

В помощь авторам проектов фонд выпустил серию подкастов, а также регулярно проводит вебинары, где дополнительно разъясняются особенности заполнения заявок. Все медиаматериалы выложены в социальных сетях фонда во ВКонтакте и в аккаунте в RuTube.

Кроме того, перед оформлением и подачей проекта рекомендуется ознакомиться с документами, размещенными на сайте: методическими материалами, чек-листом, положением о конкурсе.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному в ходе послания Федеральному Собранию РФ.