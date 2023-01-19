Глеб Никитин: "Татьянин день всегда пользовался любовью студентов, позволял ощутить общность представителям разных специальностей" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем российского студенчества.

"Татьянин день всегда пользовался любовью студентов, позволял ощутить общность представителям разных специальностей и учебных заведений. Главная его составляющая – энергия молодости, творчество, стремление к знаниям. Даже спустя десятилетия мы с теплотой вспоминаем студенческие годы. И каждый, кто сдавал экзамены и зачеты, писал курсовые работы и проходил практику, с полным правом считает этот праздник своим. Учиться никогда не поздно. Это один из важнейших смыслов Дня российского студенчества.

С особым чувством мы отмечаем этот праздник в Нижегородской области. В 2023 году Нижний Новгород стал Молодежной столицей России, победив в голосовании. Нас поддержали десятки тысяч людей, верящих в силу и энергию Нижнего. У нас работают очень сильные вузы и создаются новые образовательные возможности, например, ИТ-кампус. Наша молодежь предлагает сильные идеи и проекты, получает поддержку на самом высоком уровне. Достаточно вспомнить молодежный центр "Высота", ставший площадкой для активных и неравнодушных молодых людей.

Впереди нас ждет много интересного. Статус Молодежной столицы позволит провести еще больше акций и мероприятий, реализовать новые проекты. Спасибо всем, кто делает нашу жизнь ярче и насыщенней!

В этот праздник желаю всем, чья жизнь связана с образовательной сферой, новых успехов и достижений. Никогда не теряйте веру в себя и всегда стремитесь к большему!", - говорится в поздравлении.