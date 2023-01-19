Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 января 2023 09:55  [21] Олег Лавричев: "Студенты – самая активная и прогрессивная часть нашего общества"
25 января 2023 09:42  [51] Электричество, тепло и вода частично отключены в шести районах Нижнего Новгорода 25 января
25 января 2023 09:30  [59] Евгений Люлин: "Почти три века студенческое братство отмечает свой праздник в Татьянин день"
25 января 2023 09:10  [79] Глеб Никитин: "Татьянин день всегда пользовался любовью студентов, позволял ощутить общность представителям разных специальностей"
24 января 2023 18:50  [290] "Волонтеры Победы" запустили в Нижнем Новгороде "Челлендж добрых дел"
24 января 2023 18:32  [298] Жители Дзержинска выберут общественное пространство для участия во Всероссийском конкурсе малых городов
24 января 2023 18:17  [294] Предприниматели из Арзамаса в рамках акции "Мой бизнес" отправили в ЛНР 5 тонн гуманитарной помощи
24 января 2023 17:24  [353] Более 1200 заявлений на зачисление поступило в нижегородскую "Школу 800"
24 января 2023 16:43  [209] "Единая Россия" прорабатывает новые инициативы для развития импортозамещения
24 января 2023 16:18  [200] Награждение победителей конкурса "Творчество против коррупции" прошло в ЗСНО
Общество

Глеб Никитин: "Татьянин день всегда пользовался любовью студентов, позволял ощутить общность представителям разных специальностей"

25 января 2023 09:10  [79] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем российского студенчества.

"Татьянин день всегда пользовался любовью студентов, позволял ощутить общность представителям разных специальностей и учебных заведений. Главная его составляющая – энергия молодости, творчество, стремление к знаниям. Даже спустя десятилетия мы с теплотой вспоминаем студенческие годы. И каждый, кто сдавал экзамены и зачеты, писал курсовые работы и проходил практику, с полным правом считает этот праздник своим. Учиться никогда не поздно. Это один из важнейших смыслов Дня российского студенчества.

С особым чувством мы отмечаем этот праздник в Нижегородской области. В 2023 году Нижний Новгород стал Молодежной столицей России, победив в голосовании. Нас поддержали десятки тысяч людей, верящих в силу и энергию Нижнего. У нас работают очень сильные вузы и создаются новые образовательные возможности, например, ИТ-кампус. Наша молодежь предлагает сильные идеи и проекты, получает поддержку на самом высоком уровне. Достаточно вспомнить молодежный центр "Высота", ставший площадкой для активных и неравнодушных молодых людей.

Впереди нас ждет много интересного. Статус Молодежной столицы позволит провести еще больше акций и мероприятий, реализовать новые проекты. Спасибо всем, кто делает нашу жизнь ярче и насыщенней!

В этот праздник желаю всем, чья жизнь связана с образовательной сферой, новых успехов и достижений. Никогда не теряйте веру в себя и всегда стремитесь к большему!", - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph