Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Полимерные листы: что нужно знать о материале и выборе поставщика

24 января 2023 11:42  [72]

Легкие, прочные и износостойкие полимерные листы востребованы во многих областях – все благодаря отличным эксплуатационным характеристикам материала, возможности решить различные промышленные и дизайнерские задачи. Для получения нужного результата необходима продукция, соответствующая стандартам и отвечающая запросам предприятия.

Поговорим о нюансах, которые играют не последнюю роль в создании долговечных и эстетичных изделий.

Подбор подходящих полимерных листов

Ключевой момент – для каких целей будет использоваться материал. Например:

  • АБС-пластик – отличное решение для производства прочных и жестких элементов.
  • АБС в сочетании с поликарбонатом более устойчив к горению и легко переносит воздействие УФ-лучей, благодаря чему востребован в роли облицовочного материала.
  • АБС и термопластичный полиуретан не только прочен, но также эластичен, обладает мягким и приятным на ощупь покрытием, используется для отделки, в декоративных целях.
  • АБС и ПММА (полиметилметакрилат) – отличается гладкой глянцевой поверхностью с непористой структурой, устойчив к УФ-излучению, востребован в сфере производства сантехнического оборудования.
  • Ударопрочный полистирол легок в обработке, обладает хорошей формуемостью, широко используется в пищевой промышленности.
  • Полиэтилен низкого давления характеризуется жесткостью, служит основной для создания гидроизоляционных материалов.
  • Полиэтилен высокого давления часто применяется в качестве упаковки, отличается большей проницаемостью.

полимерные листы заказать

Учет эксплуатационных характеристик разновидностей

Температура эксплуатации, плотность, модель упругости при изгибе – все показатели играют свою роль при подборе оптимального решения. Подробную информацию о физико-механических характеристиках листов АБС найдете здесь, также на сайте есть данные о других типах полимерных материалов.

На что стоит обратить внимание при выборе производителя:

– Опыт

Работа в течение 10+ лет внушает доверие – за это время компания отлаживает алгоритм производства и наращивает объем выпуска продукции.

– Технологическая и материальная база

Стоит уточнить, какое оборудование используется для производства полимерных листов, у каких поставщиков закупается сырье. Также узнайте, как обстоят дела с логистикой – наличие собственного транспорта и проверенных маршрутов позволяет сократить издержки.

– Объем решаемых задач

Выпуск стандартных листов или создание уникальных пластиковых или резинотехнических изделий – удобно, когда все необходимое можно заказать в одном месте.

производство полимерных листов

Если нужно решить нетипичную задачу, обращайтесь в АО САПТ – компания с 1992 года производит продукцию для различных промышленных задач: полиэтиленовые листы, полипропиленовые трубы, изделия из металла и многое другое. Поставки осуществляются по всей России и близлежащим странам. Рекомендуем!

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.*На правах рекламы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph